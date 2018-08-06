旺宏RWW快閃記憶體獲瑞薩新款汽車儀表板採用

全球非揮發性記憶體 (Non-Volatile Memory,NVM) 大廠旺宏電子 (2337) 今(6)日宣布，自家的多重 I/O 串列周邊介面 (SPI)Read-While-Write(RWW) 快閃記憶體 (MX25LW51245G)，獲得日本瑞薩電子(Renesas) 最新開發的汽車儀表板微控制器 RH850/D1M1A 採用。旺宏 RWW 快閃記憶體產品系列為汽車車載系統中日益普及的空中下載 (Over-The-Air,OTA) 更新應用提供了最佳的解決方案。一級汽車電子廠商無不極力滿足顧客對於汽車安全系統最新功能及安全規範更新的即時需求，而其中一項最具成本效益的方式，即是透過 OTA 定期進行系統更新。在 OTA 操作期間，儀表板系統可於程式執行中同時更新資料及程式碼。



以往若要達到 OTA 更新，系統通常需要在兩個個別的 Flash 記憶體同時執行讀寫操作 (RWW)，意即一個 Flash 記憶體負責寫入資料，另一個則負責讀取。在這種情況下，系統通常必需保留雙倍頻寬，連帶也會因此降低整體系統效能並且還會佔用過多的快閃記憶體容量。



旺宏 RWW 快閃記憶體 (MX25LW51245G) 提供多儲存庫 (multiple bank) 架構，可同時支援讀寫 RWW，因此可以在同一個記憶體內部個別不同的儲存庫 (bank) 同時進行讀取與寫入功能。這項特點讓系統在 OTA 更新過程中還能持續執行；此外，當 OTA 操作失敗或當資料產生損壞狀況時，系統也能還原至原始韌體(firmware)。



旺宏這項新產品為客戶提供具備成本效益的 OTA 解決方案；瑞薩電子此次推出的新一代儀表板系統可透過 OTA 定期進行軟體更新升級，因此可大幅提升駕駛體驗。旺宏的 RWW 快閃記憶體採用自有的 55 奈米浮動閘 (Floating Gate) 製程技術，並適用 10 年產品長期供應方案(MPLP, Macronix Product Longevity Program)。