淳紳電動車整車販售前靠馬達衝業績 將前進美國或香港掛牌

國內純電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (6) 日召開法說會，淳紳董事長沈瑋表示，接下來旗下子公司香港昶洧一定會到美國那斯達克或香港掛牌上市，藉此提升國際能見度，儘管目前整車銷售尚待中國國家發改委進行最後生產資質審批，不過自家生產的高性能馬達等相關零部件，將成為整車量產銷售前的最大銷售動能，預計明年開始貢獻業績，並成為香港昶洧掛牌的主要財務基礎。

淳紳在中國的布局正如火如荼進行，不過，對於在桃園市觀音區建廠，沈瑋無奈指出，桃園市建廠批准公文已等待約 1 年多，台灣政府的效率有待加強，而在台灣布局，最大的困擾是融資問題，以及建地難找。

淳紳將發行 3000 萬新股進行現金增資，待主管機關通過後開始辦理，而一旦桃園廠建廠獲市政府批准，即會開始建廠，預計短程生產電動車關鍵零組件，長期則會開始建立電動車組裝線。

至於在中國的布局，轉投資昶洧已獲中國國家到省級的特別批文，並取得贛南蘇區振興發展產業投資基金和比利時 SOGEPA 基金 (比利時國家主權基金)，除了藉此在中國積極布局新能源車的供應鏈，後續也將進入比利時，以插旗歐洲電動車市場大餅。

淳紳認為，中國新能源車市規模未來可望上看 1000 萬台，卻缺乏持續性的研發能力，市場相當龐大，國家發改委正進行最後生產資質審批，預計最快年底前可通過，通過後的 12-18 個月左右就會開始生產販售。