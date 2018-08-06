淳紳桃園建廠盼明年量產 贛州廠預計2019年Q4推出電動車

淳紳 (4529) 下午召開法說會，董事長沈瑋親自主持，他說，贛州廠目前電動車研發階段已進入尾聲，處於產線試車中，預計 2019 年第四季量產四門房車；至於桃園建電池組廠計畫，則因桃園市府公文尚未發布，原本預計年底量產時程恐將延宕至明年。沈瑋指出，淳紳發展 ADAS 系統研發，2018 年 2 月與電電公會、桃園市府簽約發展 ADAS，其中公司研發團隊自行開發進階功能 VCU 整車控制器，可用於自動駕駛及先進駕駛輔助系統。



桃園市建廠計畫部分，沈瑋指出，地目變更審核完畢，待桃園市府公文發布，今年股東會通過以發行 3000 萬股新股方式進行現增，原本預計年底前可量產，惟目前批文尚未出來，等通過後將著手辦理。該廠將以生產電動車關鍵零部件，未來將建立電動車組裝線，盼明年可以量產。



淳紳投資香港昶洧集團已獲得贛南蘇區振興發展產業投資基金投資贛州昶洧 12.3 億人民幣，實際投入金額為 7.35 億人民幣；昶洧集團今年 7 月也獲得比利時 SOGEPA 基金 1.5 億歐元，淳紳持有昶洧控股 36.23% 股份的現值逾 8 億美元。



昶洧於 2017 年 8 月收購上海同高科技 69.12% 股權，為電動車量產做進一步佈局，2018 年 4 月第一期工廠啟動電動車試製。



沈瑋也在法說會上針對昶洧電動車研發成果說明，他說，贛州廠目前研發階段已進入尾聲，產線試車中，預計 2019 年第四季量產四門房車，2020 年第四季至 2021 年第一季量產休旅車，該款車已於義大利完成初期路試，未來還會推出雙門及四門款的迷你車。



根據資料顯示，預估 2014-2019 年全球新能源汽車市場複合成長率為 18.6%，看好全球新能源億車驅動馬達市場，昶洧也將進軍驅動馬達。沈瑋指出，昶洧未來也不排除香港或是美國納斯達克上市。

