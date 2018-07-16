淳紳轉投資昶洧前進比利時設電動車廠 拚明年底前美國或香港掛牌

比利時 SOGEPA 基金投資淳紳 (4529-TW) 轉投資香港昶洧集團 1.5 億歐元，歷經兩個月協商正式獲比利時官方確認，淳紳今 (16) 日指出，雙方也協議將在比利時瓦隆區設立電動車生產線，藉此拓展歐洲市場和全球布局，更將推動昶洧集團 2019 年底前在美國或香港掛牌上市。

具比利時官方色彩的 SOGEPA 基金公司，5 月初派代表赴贛州參觀昶洧電動車工廠，事後便表達高度投資意願，昶洧集團執行長沈瑋 7 月初赴比利時和瓦隆區經濟部長開會，雙方就投資金和內容達成共識並做出決議。

據比利時提供的合約，SOGEPA 對香港昶洧集團投資 1.5 億歐元 (約台幣 53.5 億)，並協助成立昶洧比利時子公司，電動車工廠和研發中心設立於比利時瓦隆區的哥斯利，初期政府將以優惠的價格提供土地和廠房讓昶洧租用，未來量產獲利後，則有獲得購買土地的權利。

為了執行此項投資計畫，SOGEPA 事前也對昶洧集團的市值做出評估，認為昶洧擁有的電動車相關專利技術和現有資產達 25 億美元價值，且未來量產的電動車性能，在歐洲極具競爭力。

合約內容也提到，雙方將努力促使香港昶洧集團於 2019 年底前，在香港或美國那斯達克掛牌上市。

昶洧集團執行長沈瑋進一步說明，比利時投資案確定後，昶洧的首要任務就是把電動車生產線建置完成，目標 2020 年在歐洲先進行 1 年 2000 台的小規模量產，之後逐年增加產量。

比利時官方認為，投資昶洧電動車可讓比利時快速和未來產業接軌，並帶動當地相關產業鏈，初期將創造將近 700 個工作機會。