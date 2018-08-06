〈財報搶先看〉匯控今公佈中期業績 券商料Q2獲利年增1成 季增近20%

滙豐控股 (0005-HK) 今(6)日中午公布截至 6 月底止中期業績，根據滙控內部綜合券商對其第 2 季列帳基準除稅前利潤的共識預測為 57.94 億至 61 億美元，年增 9.7%，季增 19.9% 至 28.3%。整體上半年業績，部分券商預測滙控的稅前盈餘介乎 104.52 億至 109.38 億美元 (約港幣 815 億至 853 億元)，年增 2% 至 6.8%。

若以滙控綜合券商的共識預測次季稅前盈利推算，計及首季所公布的 47.55 億美元稅前盈餘，即上半年預測盈餘為 105.49 億美元，年升約 3%。

大摩對滙控上半年的盈利預測相對樂觀，估計其盈餘年增 6.8% 至 109.38 億美元，料次季其淨息差擴闊至 3.13%，有形股本回報達 10.8%。大摩指，成本控制為滙控業績的一大焦點，同時風險加權資產優化情況亦受關注。

向來對滙控偏淡的里昂則預測，滙控上半年稅前盈利按年僅增 2% 至 104.52 億美元，屬偏低的預測水平，與美銀美林的預測相近。

匯控去年的經調整稅前利潤中，有近半來自香港業務的貢獻，上半年港元拆款利率 (Hibor) 顯著上升，相信有力推動淨利息收入。

《星島日報》引述光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，環球經濟上半年保持平穩增長，料滙控第二季度收入介乎 138 億至 140 億美元之間，按年保持平穩增長，按季則微升，主要受亞洲區業務帶動。加上受惠上半年利率持續趨緊的大環境，估計滙控第二季的稅前利潤有機會達至 55 億美元以上，按年應有較明顯的增幅。

不過，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，由於未知貿易戰持續至何時，故料滙控下半年的盈利增長動力將會減慢。

本週除了匯控公佈業績之外， 恒生銀行 (0011-HK)、銀娛(0027-HK)、港交所(0388-HK) 中國移動 (0941-HK) 及華潤水泥 (1313-HK) 等藍籌股均將公佈業績，市場希望能藉此減弱貿易戰的負面影響。

匯控上週五 (3 日) 收報港幣 72.3 元，跌 0.687%。