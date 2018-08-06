〈財報〉受惠於股權出售 軟銀第一財季獲利成長49%

日本軟銀集團 (9984-JP) 週一 (6 日) 公佈第一財季財報，營業獲利成長 49%，受惠於出售印度電子商務公司 Flipkart 股權的獲利。

軟銀 4 到 6 月份的獲利為 7150 億日元 (64.2 億美元)，高於去年同期的 4790 億日元以及湯森路透 I/B/E/S 分析師的 4475 億日元預估。

出售印度電子商務公司 Flipkart 的股權對軟銀來說，表明該公司的投資能夠變現。先前投資者們一直在關注為何數十億美元進入這家全球性的科技公司，但卻幾乎沒有獲利。

另一方面，軟銀旗下的晶片設計商 ARM Holding 在中國地區的業務成長，也為軟銀貢獻了相當的獲利。

而軟銀位在沙烏地阿拉的 Vision Fund 是全球最大的私募股權基金公司，截至 6 月底為止，已在 29 家公司共投資了 271 億美元。軟銀表示，這些投資目前價值 325 億美元。該基金公司可以說是投資領域的翹楚，該公司在租車共享平台 Uber、共同工作公司 WeWork 和晶片製造商 Nvidia 等公司都有大量投資。

軟銀目前正準備讓旗下的日本行動電信軟銀公司上市，以籌集更多現金。軟銀計畫將在東京證交所申請上市，預期將籌資 180 億美元，並成為日本近來規模最大的 IPO(首次公開募股)，有助軟銀集團短時間內成為世界大型科技投資公司。

軟銀沒有發布當前業務的年度的預測，該公司表示有太多不確定因素。