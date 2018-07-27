軟銀、淡馬錫助力 Wework中國子公司估值跳升至50億美元

7 月 27 日，共享辦公空間公司 Wework 宣布，Wework 中國子公司獲得 5 億美元的 B 輪融資，其估值也達到了原來的 5 倍，跳升至 50 億美元。

而該輪融資由軟銀集團、軟銀願景基金、淡馬錫、摯信資本、弘毅投資領投，意在進一步加速 Wework 在華業務增長。

Wework 聯合創始人兼 CEO Adam Neumann 表示：

「這筆投資有助於加強我們的使命，為中國各地的創業者、小企業和大公司提供支持。」

英國《金融時報》援引軟銀副董事長 Ronald Fisher 稱，Adam Neumann 的願望一直是讓 Wework 成為一家擁有本土戰略計劃的全球性企業，這一點在中國最為明顯。目前，Wework 已經證明，它明白想要成功的中國的企業需要的到底是什麼。

另外，據知情人士向《金融時報》透露，Wework 將利用這筆資金在已開展業務的三個中國城市（北京、上海、香港）繼續擴大房地產投資組合，並在深圳和廣州推出新的共享辦公空間。

6 月，軟銀集團投資顧問 CEO、負責營運 1000 億美元願景基金的 Rajeev Misra 曾表示，Wework 公司在尋求新一輪融資中獲得 350 億美元的估值，而這也意味著該公司將躋身於美國最具價值的初創公司之列，估值將超過 Airbnb 和馬斯克旗下的 SpaceX。

2017 年 7 月，Wework 聯手弘毅投資及軟銀集團宣布設立 Wework 中國子公司，在中國擁有了獨立的法律實體。

由弘毅投資和軟銀集團領投的 5 億美元 A 輪融資則專門用於加速 Wework 拓展中國市場，當時這家 Wework 子公司的估值為 10 億美元。

去年八月，軟銀集團及其願景基金就曾向 Wework 投資 44 億美元，以幫助這家獨角獸公司擴張全球業務。

44 億美元的投資中，30 億直接用於購買 Wework 的股權，另外的 14 億美元分別投資向 Wework 在中國、日本和太平洋地區的三個子公司。