華碩ChinaJoy推電競NB旗艦機 勇奪效能No.1 H2新機連發

華碩 (2357) 電競市場壓重兵，旗下玩家共和國 (ROG) 揮軍中國大陸市場，甫於亞洲最大電競展會 ChinaJoy 期間，推出旗艦效能機種 ROG G703GI，勇奪電競筆電效能世界第一，並與英特爾攜手合作，開發 Hyper Drive Extreme 儲存技術。隨著電競市場旺季來臨，中國大陸商機爆發，華碩近日揮軍上海 ChinaJoy 展會，並推出重量級新機。該公司指出，下半年 ROG 將推出一系列電競新品，其中，透過 ROG 研發團隊打造出 HyperCool 全方位散熱方案，將第 8 代 Intel Core i9-8950HK 行動處理器效能發揮到極致，實際運行 CINEBENCH R15 分數突破 1646 分，勇奪電競筆電效能世界第一。



此外，ROG 亦與 Intel 合作，開發獨家 Hyper Drive Extreme 儲存技術，Raid 組態突破晶片組頻寬上限，與處理器直接進行交換存取，解決電競筆電玩家在儲存效能上所遇到的瓶頸，於 ChinaJoy 會場實測出 8700 MB/sec 效能，也奪下電競筆電存取效能世界第一寶座。



另一方面，有更多的 ROG 產品包含 ROG Hero II、ROG Strix GL12 及 ROG G21 Huracan 皆在 ChinaJoy 中亮相。華碩電競事業處總經理張仰光表示，根據知名市調公司調查報告顯示，自第二季起，ROG 電競筆電蟬聯全球市佔第一，下半年將有多款電競產品連發。