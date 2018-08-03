華碩推AMD B450系列主機板 搶攻旺季商機 填息率近七成

AMD Ryzen B450 晶片組解禁，主機板廠新品搶上市，華碩 (2357) 週五 (3 日) 宣布，推出全新 AMD B450 晶片組主機板，搶攻第三季傳統旺季商機。華碩指出，本波 AMD B450 系列主機板，涵蓋旗下三大經典主機板系列，包括適合專業玩家的「ROG Strix」、堅固穩定的「TUF Gaming」，以及滿足日常多工的「ASUS Prime」。



該公司表示，所有主機板均可支援 AMD Ryzen 處理器，擁有多執行緒運算力與超頻效能，將提供極佳的桌上電腦使用體驗。而華碩為主板龍頭廠，預料將是新品換機主要受惠者。



華碩週五 (3 日) 股價收在 268 元價位，上漲 0.37% 或 1 元，近日在台股重挫中逆勢抗跌，呈現緩步填息的走勢。該股在 7/3 以 273 元除息 15 元，至今填息率將近 7 成，外資持續買超。