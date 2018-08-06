太陽能不理性殺價 達能Q2虧損倍增至4.44億元 EPS-1.27元

中國 5 月 31 日調降太陽能補助政策拖累，第二季 630 搶裝潮頓時消散，市場彌漫在出清庫存換取現金的氛圍中，達能 (3686) 第二季營業虧損 1.98 億元，稅後淨損倍增至 4.44 億元，每股稅後虧損 1.27 元，因應當前嚴峻局勢，達能強調，採取謹慎接單策略，以控制營運成本，保持現金流量為前提。第二季中國宣布調降新一年度太陽能補貼，並即刻實施，造成市場需求急凍，供應鏈產品價格大幅滑落至不合理水位，達能拒接短期不合理價格之訂單，避免陷入賣得越多，現金流失越多的營業結果，單季營收降至 1.44 億元水位，季減率 45%。



中國市場因官方補貼政策的變動，今年可能呈現近年來首次的安裝量衰退，達能指出，中國以外的海外市場需求正逐漸浮現，訂單以多晶產品比重較高，目前多晶矽晶圓、電池片價格已經止跌回穩。



中國補貼政策的變化造成短期市場劇烈震盪，另一方面來看，近年太陽能產業因搶補貼無限制擴產；此次，中國補助政策調整，讓產業供需秩序、價格有機會正常化，達能強調，太陽能產業景氣雖處谷底，落實控制營運成本，現金流量為前提，第二季帳上現金及約當現金約 5.31 億元，略高於第一季 5.26 億元。