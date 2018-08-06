群電H1 EPS1.14元 智慧家庭與電競產品Q3熱轉 營收可望創單季新高

受惠智慧家庭與電競相關產品強勁的成長動能，群光電能 (6412) 第二季營收創同期新高，達 76.92 億元，較第一季成長 23.3%，較去年同期成長 10.4%。營業毛利為 10.16 億元，季增 26.7%；營業利益為 2.03 億元，季成長 35.6%。群電第二季每股盈餘為 0.59 元，季成長 5.4%。群電今年上半年營收 139.30 億元，創同期新高，年成長 8.2%；上半年每股盈餘為 1.14 元。



智慧家庭產品在第二季成長強勁，營收季增近五成，年增超過倍數。Type C 筆電與電競相關產品成長動能強勁，季增兩成以上，年增倍數以上成長。



群電 7 月自結合併營收為 28.5 億元，創近 10 個月及同期新高，年成長彈升 21.2%。累計 1-7 月自結合併營收 168 億元，創同期新高，年增 10.2%。



展望第三季，在智慧家庭與電競相關產品兩大成長引擎持續加碼熱轉帶動下，法人指出，群電第三季營收季增可望持續穩健成長，不僅可望改寫同期新高，更有機會創下單季歷史新高紀錄。法人估今年營收挑戰 300 億元。