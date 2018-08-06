湯石照明下半年優於上半年 呈現四六比 全年本業、業外俱佳

湯石照明 (4972) 持有大峽谷 - KY(5281)投資評價挹注，上半年稅後淨利 1.63 億元，年增率 3.08 倍，每股稅後盈餘 4.09 元，湯石董事長湯士權表示，今年表現會優於去年，下半年會優於上半年，上、下半年呈現四、六比，本業、業外都是呈現「正向」！至於耕耘多時 OBM(自有品牌)明、後兩年更具爆發性。湯石上半年營收 5.06 億元，年增率 10.9%，當中 OBM 占了 15%，ODM(委託製造)占了 85%，由於下半年中國 OBM 業務成長，該項業務比重攀升到 15-20% 左右，湯士權分析，中國亮化工程如火如荼，未來兩年將是「萬里晴空」，城市亮化由一線城市，向二、三線城市推進，大樓興建完成後，勢必要點亮，這塊市場並不會受到中美貿易戰的影響。



中國市場商業指標性大樓的運營係採取 PPP 模式 (Public-Private-Partnership)，由中間代理商代運營再申請費用補助，儘管面臨到進口品牌競爭，湯石在中國商業大樓照明指名度相當高，湯士權說，單一開發案入列合格供應商的話，得標機率高達 7-8 成，下半年「盯緊」中國超高大樓標案。



至於業外方面，主要收益評價收來自大峽谷，截至近期為止，湯石合計持有大峽谷 4200 張，中長期投資約 1700 張，其餘為短投，去年底該股評價均價為 36 元，湯士權說，只要今年全年大峽谷均價在 36 元之上，對於公司業外有挹注，才會說今年本業、業外都是正向一年。



談到 OBM 市場發展，湯士權表示，美國華格是值得尊敬對手，中國則有西頓以及德國、義大利等其他廠商，公司發展優勢是為了環境做燈，近幾年來營收並沒有太變化，平均毛利率維持 32-35%，未來要思考成長之餘，如何平衡 OBM、ODM 兩者業務發展。