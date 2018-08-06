智擎7月營收年增36倍 衝同期新高

智擎 (4162-TW) 受惠胰臟癌新藥安能得里程碑金 300 萬美元入帳， 7 月營收 0.92 億元，月增 1834.23%、年增 3652.89%，創下歷史同期新高，8 月起該藥品獲得台灣健保給付，將挹注今年營收再增 5 億元，下半年營運加溫。

累計智擎今年 1 至 7 月營收 1.68 億元，年增 295.66%，也是歷史同期第三高。

智擎新藥安能得在歐洲第三個主要國家西班牙上市，里程金 300 萬美元 (約新台幣 9185 萬元) 於 7 月入帳，法人推估，挹注每股純益約 0.62 元。

智擎指出，該藥品目前在德國、英國、奧地利等國家，皆已上市；明年日本市場有機會可以開始使用，未來葡萄牙、義大利等授權金也可望挹注下一波營收動能，總計安能得尚未領取的銷售權利金還有 1.3 億美元 (約新台幣 39.8 億元)，不過今年入帳機率低。

智擎該新藥也在 8 月起獲健保給付，每劑 2.64 萬元，以 1000 名病患 3 個月療程推估，智擎今年營收有望再增加 5 億元。

法人表示，智擎旗下抗軟組織肉瘤新藥 PEP503，可能待頭頸癌臨床試驗有初步結果後，再開始啟動對外授權，初估時間點可能落於 2020 年後，而智擎今年在新藥動能推動下，毛利率仍可維持 95% 左右水準。