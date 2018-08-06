大空頭席夫：下一次經濟危機將比2008年更嚴重

曾經準確預言 2008 年經濟危機的經濟學家彼得席夫 (Peter Schiff) 近日再度表示，經濟即將重新面臨衰退，美國聯準會 (Fed) 這次恐怕是很難找到出路。

Peter Schiff 曾在 2008 年擔任前美國國會議員 Ron Paul 的顧問，甚至曾獨自競選過參議院，並在奧地利學派及自由主義經濟領域中享有盛名。不過近期來說，他最為人所知的是，預測下一次經濟危機將會「比 2008 年來的加倍嚴重。」

「美國聯準會擔心的是 2008 年金融危機會重演。然而，他們沒有意識到下一次危機一點也不會像 2008 年的危機一樣。」Schiff 表示。

Schiff 解釋說，隨著經濟重新步入衰退，聯準會將不得不重啟量化寬鬆政策，預算赤字將全面爆發，全球對美金的需求將大大減少。作為世界儲備貨幣，投資人對美元失去信心可能會造成利率持續攀升，導致美國債務違約的危機。

Schiff 認為即使美國聯準會抑制短期利率，長期來說也會上漲。殖利率曲線，將可能不會倒掛，實際上會越來越陡峭，Schiff 表示，有些經濟學家可能會說陡峭的曲線，表示不會出現經濟衰退，但 Schiff 認為這是一個很大的錯誤。

Schiff 表示，市場需注意利率上升的原因。而且上升的是短期利率而不是長期利率。由於通膨以及供過於求的關係，利率持續上漲。這對美國經濟來說是利空，通貨膨脹對美元不利，因為美元這將導致美元失去價值。如果貨幣價值下跌，市場便不會去持有該貨幣。

此外他也提到，當前抑制金價的因素之一就是市場對美國聯準會的升息預期，但是只要當市場開始意識到聯準會已無法再升息，那麼市場預期破滅、赤字問題惡化，都將將引發美元走軟，抬升黃金價格。