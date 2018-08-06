美股醫保企業合併進度不明 亞馬遜又來攪亂一池春水

美股兩大醫療保健企業合併的命運多舛。藥店連鎖店 CVS (CVS-US) 希望收購保險公司安泰 (Aetna) (AET-US)，但加州保險監管協會美國司法部阻止這筆 690 億美元的交易，理由是擔心保費會上漲，競爭會減少。

另一家保險公司 Cigna (CI-US) 打算以 670 億美元的價格收購藥房福利 業者 Express Scripts (ESRX-US)。然而，上周媒體報導，激進投資者 Carl Icahn 已經收購了 Cigna 的股份，希望說服股東在 8 月 24 日投票反對 Express Scripts 的合併案，因為他認為 Cigna 提出的收購價格過高。

Cigna 和安泰上週財報業績數字都很不錯，CVS 將於本週三 (8 日) 公佈其最新業績。投資人會很想知道 CVS 對加州保監會的說法有任何看法。CVS 和安泰的股東已經批准了這筆合併交易。

華府的監管機構對這些合併案的看法仍然不太清楚。上月報導指出，司法部可能會放行 CVS-Aetna 的交易。

但去年年初，這兩家大型保險公司個別的合併案申請則因反壟斷理由被聯邦法官所阻止。安泰曾希望與合併 Humana (HUM-US)，而 Cigna 計劃與 Anthem 合併。

但據了解，反壟斷官員可能決定 CVS-Aetna 和 Cigna-Express Scripts 這兩件合併案不會傷害消費者，整體醫療保健產業在新起的競爭態勢中正在迅速變化。

亞馬遜 (AMZN-US) 正在與摩根大通 (JPM-US) 和巴菲特的波克夏控股 (BRK.A-US) 合作創建一家醫療保健公司。亞馬遜在 6 月宣布收購線上藥店 PillPack，最大的理由是該藥店已在全美所有 50 州擁有藥房許可證。CVS 及其競爭對手 Walgreens (WBA-US) 的股票均在亞馬遜宣佈收購 PillPack 的那天暴跌。

投資人越來越擔心亞馬遜已將零售、媒體和雲端計算加諸於消費者生活中，現在連醫療保健領域也要伸出觸角。

這也是 CVS 股價今年以來下跌 10% 的一個關鍵原因；道指成份股 Walgreens 同期下跌 7%，週一將公佈最新財報的藥品經銷商 Cardinal Health (CAH-US) 則下跌近 20%。