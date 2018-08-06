[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 振維 謚源 寶利徠 穆拉德 友威科 富邦美債20年 華容 東林 強生 南璋 海灣 元大美債7-10 天揚 欣厚-KY 寶島科 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 青雲 友銓 其祥-KY 精確 太普高 元大美債1-3 霖宏 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 建達 三圓 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 信昌電 雙喜 世坤 榮群 群益15年IG電信債 艾華 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 沛亨 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 蜜望實 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 博智 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 富驛-KY 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 鼎創達 綠河-KY 宏佳騰 凱柏實業 富邦全球高收債 全銓 欣泰 泰茂 遠昇 國泰中國政金債5+ 永彰 及成 合世 至興 和進 易威 長佳 耀勝 穆拉德 大恭 倚強 健喬 致振 錦明 晟德 威潤 鑫創 泰博 創威 廣寰科 南璋 唐榮 點晶 勝昱 晉椿 建舜電 和勤 世豐 泰谷 精確 久陽 典範 宏易 強新 長天 唐鋒 松和 哲固 榮群 尼克森 益通 天宇 力新 振維 大國鋼 坤悅 鴻翊 新零售 恩得利 迎輝 力新 謚源 欣厚-KY 恩得利 李洲 兆遠 李洲 倚強 系統電 凱柏實業 台嘉碩 世紀 遠昇 至寶電 華容 及成 宇環 建榮 璟德 點晶 立衛 和進 杭特 天揚 耀勝 幸康 鈺創 倚強 尚立 佳總 錦明 迎輝 合正 鑫創 先益 寶聯通 廣寰科 重鳥鵬 凱鈺 點晶 東林 德宏 帛漢 新鉅科 合邦 鼎天 晶達 萬旭 建舜電 合正 驊宏資 泰谷 金利 久正 先進光 凱鈺 上揚 典範 彩富 全譜 長天 合邦 易通展 哲固 亞元 安鈦克 益通 久威 元隆 振維 業強 沛亨 鴻翊 九豪 九暘 迎輝 訊達 凱碩 德微 撼訊 全達 欣厚-KY 亞銳士 奧斯特 兆遠 雷科 保銳 昂寶-KY 慶生 越峰 系統電 上揚 英格爾 世紀 易通展 鑫龍騰 華容 迅德 士開 建榮 大中 昇益 立衛 倉和 志嘉 天揚 蜜望實 富裔 鈺創 星雲 正德 佳總 森田 燦星旅 合正 鑫龍騰 富驛-KY 應華 三圓 劍湖山 寶聯通 昇益 德記 同協 雙喜 泰偉 凱鈺 力泰 華義 德宏 理銘 昇華 合邦 惠普 得利影 萬旭 中連貨 鼎創達 振曜 安心 花王 驊宏資 燦星旅 邦泰 松上 雅茗-KY 禾昌 易飛網 久正 高野 上揚 亞都 全譜 滿心 易通展 東凌-KY 普萊德 紅馬-KY 台燿 德記 元山 大展證 安鈦克 誠品生活 元隆 華義 沛亨 得利影 九暘 時報 凱碩 琉園 全達 旭然 奧斯特 捷必勝-KY 保銳 明揚 越峰 旭源 英格爾 紅木-KY 千附 鉅邁 鑫龍騰 大地-KY 士開 綠河-KY 昇益 霹靂 志嘉 花王 富裔 欣雄 正德 欣泰 中菲行 大汽電 燦星旅 富驛-KY 海灣 劍湖山 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 VHQ-KY 鼎創達 花王 邦泰