

◆盤勢分析

1. 上週五美國就業報告略低於預期，但在蘋果續漲以及 IBM 上漲 3.32% 之下，四大指數終場分別上漲 0.12%~0.54%，美股重量級財報陸續公布，普遍優於預期，帶動美股上漲，有利亞股多方表現。

2. 美股止穩走強，台股早盤以小高盤開出，在 2330 台積電以及蘋概、IC 設計與金融等轉強下，指數終場上漲 82.66 點，以 11012.43 點作收，成交量為 1347.16 億元。

3. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：帶量長黑隔日量縮止穩，高檔賣壓不重。

（2）均線：五日均線與十日均線即將死亡交叉，短線進入整理，低檔季線翻揚，回檔不破季線，中線多頭不變。

（3）技術指標：日 KD 跌破 80，死亡交叉往下，短線偏弱。

4. 三大法人合計買超 18.97 億元: 外資 + 16.16 億元、投信 - 0.78 億元、自營商 + 3.59 億元。

5. 電子類股指數回檔未破年線，中線多方並未破壞，短線上則面對五日均線與十日均線高檔反壓，難脫離整理。盤面中蘋果股價再創新高，帶動 2330 台積電、3008 大立光、4966 譜瑞 - KY、2474 可成、6269 台郡、3227 原相等走強。另外像是面板 3481 群創上半年 EPS0.5 元，聯貸案過關，股價走強、8069 元太電子標籤出貨大增，外資調高評等激勵股價。IC 設計 2379 瑞昱布局車用與區塊鏈發酵，毛利率回升，法人買進推升股價漲停、8016 矽創第二季財報亮眼，驅動 IC 獲得大陸與印度大單，股價低檔止穩轉強。3527 聚積獲得日本奧運訂單加上打進三星 LED 電影院方案與 mini LED 開始量產出貨，第三季營運走高，股價站上所有均線。PCB 4927 泰鼎 - KY 轉單到手，今年 EPS 挑戰 4 元，股價受激勵創波段新高。5347 世界先進連續兩個月營收創下歷史新高，第三季營收走強，法人持續加碼，股價站回 10 日均線之上。

6. 非金電族群以生技與水泥表現較強，而水泥短線漲多整理，生技週五持續維持強勢，1795 美時進軍美國凝血劑市場，6 月營收創新高，7 月預估維持高檔，股價強勢、1760 寶齡富錦腎病新藥海外銷售極佳，獲利有望全年逐季成長，股價創波段新高、1786 科妍皮下產品中國重新出貨，營運擺脫谷底，股價漲停慶祝、1783 和康生 6 月營收創新高，7 月有望維持高檔，皮膚填補劑獲 TFDA 上市許可，股價創除息後新高、4123 晟德受惠於子公司澳優乳業發布盈利喜訊加上處分收益持續入帳，股價均線多頭排列，維持強勢。散裝受惠於 BDI 走強，2601 益航、2605 新興相對強勢。

7. 金融在 8 月開始法說將陸續召開，以及金金併提材炒熱，本波相對抗跌，包括 2884 玉山金、2891 中信金、2882 國泰金、2838 聯邦銀、2812 台中銀、2890 永豐金、2889 國票金等走強。

8. 台積電 8 月 3 日遭到電腦病毒攻擊，包括竹科的 12 廠、中科晶圓 5 場、以及南科的 15 廠，據台積電說明，目前已經控制感染範圍，預計 8 月 6 日前，所有受影響機台將恢復正常，而此次事件，約影響台積電第 3 季營收約 3%，毛利率約 1 個百分點，此次延遲出貨的晶圓數量，將可在第 4 季補回，全年目標則維持法說預估的年增 7-9%。台積電本季營收以美元計算，預估可達 84.5-85.5 億美元，季增 8-9%，毛利率估 48-50%，此次調整後，第 3 季營收估季增 5-6%，毛利率估達 47-49%，仍可較第 2 季成長。

9. 中國大陸財政部發布國務院關稅稅則委員會辦公室公告表示，決定對原產於美國的 5,207 個稅目約 600 億美元產品，加徵 25%、20%、10%、5% 不等的關稅。中國大陸表示，若美方一意孤行、付諸實施加徵關稅的措施，中方就將實施上述加徵關稅措施。另外中國人民銀行亦於 3 日發公告指出，自 8 月 6 日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20％，主要目的是對人民幣匯率進行逆週期操作。

10. 本週主要法說，週一 (8163 達方)、週二 (2458 義隆電、3019 亞光、3034 聯詠、3702 大聯大、6462 神盾、6510 精測)、週三 (2382 廣達、2880 華南金、5871 中租)、週四 (2395 研華、3227 原相、3374 精材、3527 聚積、4938 和碩)、週五 (2357 華碩、3037 欣興、5483 中美晶、6271 同欣電、6488 環球晶、8081 致新)

11.3008 大立光 7 月營收 53.29 億元，月增 18.2%，年增 19.6% 優於市場預期，並預估 8 月營收仍將較 7 月增長，有利股價表現。

