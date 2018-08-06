【大慶證券】盤前分析－美中貿易衝突升溫  大盤拚力守11000大關



◆盤勢分析

美國股市持續走升，上週五美四大指數持續上漲，其中以道瓊上漲 0.54% 漲幅最大。惟中國週五再次出手，針對美國 600 億美元商品加徵 5~25% 不等關稅，範圍涵蓋農產品、金屬與化學等，美中緊張情緒持續升溫，震央陸股近日走勢疲弱，連三日下滑來到 2740 點，技術面短線需觀察是否跌破前低 2691 點的防守線，一旦跌破除了恐回測 2638 點的 2016 年低點外，更可能拖累亞股出現賣壓，須持續觀察走勢。

企業財報亮眼，激勵美股回神，帶動台股週五開高走高，終場上漲 82 點收在 11012 點，成交量 1375 億。技術面來看，指數重回 11000 點大關，顯示多方力守心態不減，然時逢週末量能萎縮，使反彈略顯無力，後續須補量上攻做出表態，短多架構才可確立，惟美國下半年升息兩次步調不變，美元指數續強，已重新站回 95 之上，短線上資金外流效應難改變，恐對股市造成壓抑，且美中貿易戰衝突擴大，短線恐將持續影響股市起伏，大盤拚力守 11000 大關，但即便轉強空間也不會太大，後續走勢仍以區間整理為主。

觀察盤面，被動元件跌勢停歇，電子股走勢回穩，受惠蘋果與特斯拉股價大漲，激勵概念股全面走揚。蘋果第三季財測優於市場預期，股價續漲，激勵概念股如大立光、可成、鴻海… 等走升，隨著蘋果即將於 9 月推出新機，有助拉貨動能升溫，相關個股短線仍有機會續漲。另外特斯拉下半年有望轉虧為盈，股價大漲 16%，帶動供應鏈包括和大、貿聯 - KY、健和興… 等股價大漲，特斯拉預計 Model 3 第三季產量可達 5~5.5 萬輛，換算週平均產量約 3800~4200，季增幅高達七至九成，拉貨動能有望明顯轉強，加上各國持續政策作多電動車產業，相關概念股仍是可持續留意的焦點。最後生技股週五也有表現，除了佐登 - KY、寶齡富錦、和康生等股價續漲外，其餘像大江、美時漲幅也超過 4%，生技類股在盤勢動盪之際往往有較好表現，也是現階段可留意的方向。

