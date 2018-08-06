台股盤前－股王營收靚PK台積電病毒事件 挑戰5日線下彎蓋頭隱憂

蘋果市值衝上 1 兆美元大關，台股 3 日重新站回 11000 點大關，收在 11012.43 點。股王大立光 7 月營收突破 50 億元大關，創 8 個月以來新高，不過，在蘋概股可望續成為台股推升動力之際，台積電周末發生部分廠區病毒感染，今 (6) 日是否衝擊台股，將備受關注，台股續挑戰 5 日線下彎蓋頭隱憂。

台股 3 日加權股價指數終場上漲 82.66 點，收在 11012.43 點，漲幅 0.76% ，成交值新台幣 1344.29 億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 19.14 億元。

今天觀盤重點，股王大立光 7 月自結合併營收新台幣 53.29 億元，創 8 個月來高點。 8 月業績可望較 7 月佳，法人預估今年每股純益上看 210 元，有機會挑戰去年歷史新高。加上蘋果 (AAPL-US) 股價頻頻創高，證券分析師黃漢成及簡伯儀都看好，在雙重因素帶動下，台股蘋概股後續表現看俏。

不過，台積電三大廠區電腦中毒事件影響超出預期，台積電昨天表示，預估這起事件衝擊第 3 季營收約 3%，也就是約 78 億元，高於法人預期，影響毛利率約一個百分點，但強調全年營收展望不變，且三大廠區中毒的機台已有 8 成恢復生產，有信心今天全數恢復正常。到底台積電廠區病毒感染事件是否衝擊股價，今天值得留意。

鴻海集團積極轉型，旗下子公司 FII（富士康工業互聯網）董座陳永正出席大陸當地活動提到，集團歷經多次轉型，產值跳增 60 倍，未來工業互聯網將協助集團轉型與協助製造業升級。鴻海及鴻家軍股價是否反映此利多備受期待。

今年外資在 1 月買超 757 億元後，因對聯準會升息步伐有所疑慮以及美中貿易戰的議題干擾，自 2 月起連續 5 個月分賣超台股，至 7 月份才又再度轉賣為買，整月份共買超台股 82 億元。外資歸隊，加上展望 8 月份，隨著時序進入上半年財報密集公布期，加上第 3 季屬消費性電子出貨旺季，台股欲小不易。



法人指出，台股重新站上 11000 點大關，日 KD 技術指標向下，不過高檔賣壓不重，短期雖然季線 10913 點有撐，但是上週五台股大盤收復 10 日均線附近，卻仍未能收復 5 日均線，而目前 5 日均線已出現下彎的情況，若不能收復 5 日均線，短線恐有蓋頭反壓之虞。