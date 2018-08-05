〈鉅亨看世界〉隱私權擊垮臉書

臉書 (FB-US) 在 7 月 25 日的 2018 年第二季財報電話會議上曾警告，未來幾年營收成長將放緩，此外，平均每天 1.85 億活躍用戶的美國市場和每日用戶約 2.79 億的歐洲市場，都將於 5 月份開始實施嚴格的隱私法規定。

臉書在財報當天失去了近 1200 億美元的市值，也拖累了其他科技類股，像是亞馬遜、Twitter 和 Netflix。

密西根大學羅斯商學院教授 Erik Gordon 認為，臉書股價的下跌「是市場基於預期變化重置價格的結果」，臉書的獲利率將在未來幾年從第一季的 42% 開始巨幅下降。

另外，沃頓商學院教授兼科技管理主任 Gad Allon 指出，臉書的成本費用也將所增加。今年第二季營業成本的年增率增加 50% 達到 74 億美元。其中一些與員工人數增加有關，因為在最近的隱私醜聞之後，臉書不得不採取額外的警務措施。

沃頓商學院和部分專家認為，即便不會帶來巨大競爭優勢，臉書也可能需要重塑商業模式。他們補充說，社交媒體相關公司將會因為歐盟地區史上最嚴格個資法 GDPR 的實行，而導致監管相關成本增加，目標廣告營收減少。

杜克大學法學教授 James Cox 表示：「臉書目前的模式是希望通過臉書吸引人們找到心理上的獎賞，並透過出售用戶產生的資訊內容來實現資訊的貨幣化。然而，考量到用戶開始注重隱私，公司的營收能力因而下降。」

此外，James Cox 認為，隨著民眾開始重視自己的生活健康以及用戶年齡層的老化，這樣的趨勢可能會比用戶隱私的問題產生更大的影響。

James Cox 說道：「目前在所有社交媒體平台上都存在很多不利因素，很難推測這些公司是否依然會是六個月甚至一年後的寵兒。」年輕一代的口味發生了變化，事實證明，他們仍然用使用臉書，但並不再這麼投入，這對臉書來說無疑是個壞消息。

另一方面， Gad Allon 教授曾表示：「如果你要擊倒臉書，競爭對手不是 Twitter，而是微信。」他表示，中國的微信是未來的典範。「它可以說是 WhatsApp、Instagram 融合在一個小小的社區裡面。也許這就是未來的目標，較小的線上社區規模，較多的社區數量，文明程度較高，更好的反映了線下社區而非網絡社區。」