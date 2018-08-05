〈觀察〉三星敲響下半年戰鼓 蘋果新iPhone考驗各品牌突圍能力

蘋果今年第 2 季痛失全球第二名地位，隨著第 3 季新 iPhone 的上市，將引爆新一波的銷售潮，三星宣布將在 8 月 9 日發表全新旗艦機 Galaxy Note9，敲響下半年新機戰鼓，非蘋陣營也將有多款旗艦機推出，可以預期市場的競爭將更激烈，各品牌如何突圍，都將是相當嚴酷的考驗。

搶在蘋果 3 款新 iPhone 上市前，三星將在美國紐約舉辦 Samsung Galaxy Unpacked 2018 新品發表會，預期下半年旗艦機 Galaxy Note9 將正式亮相。

三星雖然穩坐全球智慧手機冠軍寶座，但傳出今年上半年的旗艦 S9 系列上市後銷量不如預期，也因此 Galaxy Note9 將提早發表，搶占新 iPhone 上市前商機；另外，Sony 預計 8 月 30 日 舉行 IFA 2018 展前新品發表會，外傳將推出 Xperia XZ3；華為下半年新機 Mate 20 也傳出可望在 10 月發表。

宏達電 (2498-TW) 今年旗艦機 U12 + 相對其他非 蘋陣營的推出時間本來就比較晚，相較三星、Sony、甚至中國品牌華為、OPPO、vivo、小米等品牌也是動作積極，面對下半年新機戰，宏達電要如何殺出重圍，將牽動今年的業績表現。

宏達電近年來手機不再採取機海戰，預估今年也約是 5-6 款手機，價格帶涵蓋高中低階市場，今年旗艦機僅 U12+，預計第 3 季將推出的區塊鏈手機，則是市場關注焦點，另外，還會有中階款、入門 Desire 等新機備戰，據了解，為了衝刺業績，8 月將有多場手機相關活動，市場推測可能是中階新機的發表，或是進一步刺激 U12 + 銷售的行銷活動。