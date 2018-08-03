美國7月非農前瞻：看點不是有多少新增就業 而是加薪幅度

美國 7 月非農業就業報告即將在美國時間週五 (3 日) 出爐，美國第二季 GDP 成長飆升 4.1%，是 2014 年以來最快的季度，7 月就業報告強勁可期，但市場經濟學家強調，本次非農報告的看點並不在新增就業人數，而是加薪幅度，因為這會連帶引發更高的通膨與利率調升問題。

預期工作崗位增、失業率低

今年迄今，美國每個月平均新增 21.5 萬個非農工作崗位，遠高於 2017 年的 18.2 萬的平均水平。

Indeed.com 分析指出，製造業的工作量大增，零售商今年每月平均招募了 1.2 萬名員工。

《華爾街日報》的調查則顯示，經濟學家預估 7 月非農仍將新增 19 萬個新工作崗位，失業率可望自 4.0% 降至 3.9%。

6 月份失業率來到 4%，高於 18 年以來最低點 3.8%，大多數經濟學家認為，失業率上漲並不會持續很長的時間，失業率將可能下降到 3-3.9%。

Moodys Analytics 的經濟學家 Mark Zandi 表示，失業可能達到 3% 的水平。但他也莞爾道，這可是在世界大戰才達到過的數字 (3%)。

預料勞動成本提高、就業成本指數更好

由於美國勞動短缺，企業會想辦法留住員工，提高薪資福利即是其中一個常見的手段，但加薪並非企業常態。聯準會正密切關注企業加薪狀況，若加薪導致通膨狀況，聯準會將可能繼續升息。

美國目前傳出缺工領域有建築業、休閒與飯店和食品製造業等產業。美國供應管理協會表示，食品製造業者曾向其表示美國經濟的現況，缺工非常嚴重。

儘管目前薪水上漲，但漲幅力道仍不足。截自 6 月份，美國時薪上漲了 2.7%，但遠低於 2001 年至 2007 年時的 4%，因為通常在景氣熱絡時，薪資會上漲 3-4%，故加薪幅度將是本月最大看點。

就業成本指數可能更好，第二季以每年 2.8% 速度增長，創造十年來最大的增幅。