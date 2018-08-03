美股多頭正疑無路 眼前忽然柳暗花明

根據 MarketWatch 分析報導，美國股市的多頭走勢本週又有了新的生機，至少短期如此。

在本週的市場動盪中，短期投資人紛紛出場，對反向分析師而言，這可是利多消息。因為投資人的擔憂，正是多頭市場往上爬的階梯。

不久前，這些投資人猶信心滿滿，多頭走勢也因而崩壞。例如 6 月 20 日，Nasdaq 上漲到了近來高點，這些投資人較前一段時間更為看漲。然而一週後，該指數却大跌了 5%。

這波跌勢促使 Nasdaq 股市投資人急急出場，一如本週表現。然而，這却為其後二週 6% 的漲勢，創造了條件。

修伯特 Nasdaq 股市通訊信心指數 (HNNSI) 係追蹤一組短期投資通訊所建議的平均持有 Nasdaq 股票的比例。由於 Nasdaq 指數對投資人氣氛的改變，反應尤其快速，HNNSI 指數也就成了投資人氣氛的最敏感指標。

在 6 月 20 日當週，HNNSI 指數來到了 87.6% 高點。然而在股市大跌 5% 後，HNNSI 指數却又大跌到了 - 5.1%。其後股市又上漲了 6%。

時間回到現在，經歷了過去一週的動盪後，投資人急急出場，一如 6 月底與 7 月初。HNNSI 指數又下降到了 - 2.8%。

這種表現，無異又建立起了擔憂的階梯，有利多頭再度攀爬上揚。

必須一提的是，投資人氣氛轉變，甚為快速，因而 HNNSI 指標僅能短期適用。這並非意味短期之後，多頭市場即將結束。其實多頭市場可能再度恢復，仍需視市場氣氛而定。