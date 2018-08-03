高盛：中國放任人民幣走貶是美國將關稅提高至25%主因

針對人民幣每日走貶，中國幾乎不採取任何手段阻止，有些人認為中國是意在在減少川普總統貿易關稅對其經濟的影響，但分析師認為這是市場機制使然，不能怨中國。

人民幣已跌至 14 個月低點，川普政府可能認為中國故意在這場貿易戰中引入經濟武器。高盛分析師表示，放任人民幣走貶可能就是川普決定將 2000 億美元中國進口商品關由 10% 提高到 25% 的主因。

事實上，高盛認為，在決定對北京實施新的關稅稅率時，人民幣的貶值就是美國考量的標準之一。

高盛指出，「雖然尚不清楚川普政府是否會真的採用 25% 的關稅，但已提高了對 2000 億美元進口商品加徵至少 10% 關稅的可能性。稅率是否提高至 25% 將取決於近期人民幣貶值是否會逆轉或繼續。」

然而，其他貨幣策略師表示，中國無意發動貨幣戰爭，也未試圖將人民幣推低到 14 個月低點，只是它也沒有像往常那樣阻止下跌。

Brown Brother s Harriman 高級外匯策略師 Win Thin 說：「是市場讓美元兌人民幣升高。我認為它們沒有把它當作武器，因為這對它們來說非常危險。」

他說，貿易緊張局勢導致美元上漲，新興市場貨幣相對下跌，「間接削弱了人民幣，也間接地反映了市場力量，但這不是刻意的。」人民幣今年以來下跌約 5%，但大部分跌勢出現在 6 月貿易緊張局勢升溫時。

Exante CEO Jens Nordvig 表示，儘管當地銀行採取小額干預措施來支撐人民幣，但中國不會阻止跌勢。

他說，「中國人會說：『我們什麼也沒做。」而美國人會說：『你們過去都這麼做，現在就因為不再這麼做，所以人民幣走貶。』但它真的只是市場機制，而中國只是沒有去阻止它罷了。」