港股午盤跌0.13% 濠賭股下跌 恒大健康逆勢大漲

恒生指數今 (3) 日高開 0.13%，之後走勢反復，截止午間收盤，恒生指數跌 0.13%，報 27679.56 點。國企指數跌 0.43%，報 10687.37 點；紅籌指數跌 0.33%，報 4188.21 點。大盤成交量港幣 473.87 億元。

濠賭股下跌，銀河娛樂 (0027-HK) 跌 3.31%，報港幣 56.9 元，領跌藍籌。澳博控股 (0880-HK) 跌 2.79% 報 9.06 元；金沙中國 (1928-HK) 跌 2.74%，報港幣 37.25 元。

碧桂園 (2007-HK) 跌 2.72%，報港幣 10.72 元，較 6 月中旬的階段高點跌去近 40%。碧桂園在媒體溝通會上對近期的安全事故致歉，稱管控將升級，實行協力廠商品質評價監測。

小米集團 (1810-HK) 跌 1.27%，盤中再度跌破發行價港幣 17 元。麥格理維持予小米「跑贏大市」評級及目標價港幣 30 元，認為集團策略為透過多元化的產品線及具吸引力的價格推動用戶流量，其後通過廣告和互聯網服務變現。

首家循新例上市的未錄盈利生科新股歌禮製藥 (1672-HK) 跌 10.96%，報港幣 10.56 元。創始人、主席兼首席執行官吳勁梓表示，一款創新藥的研發耗資達百億元，從藥物獲臨床試驗批件開始計算，最終能成功商業化的機會僅為 8%，未來仍會加大研發投入，融資計畫將視乎公司發展需求。

法拉第未來 (Faraday Future) 日前宣佈已成功啟動整車組裝，恒大健康 (0708-HK) 逆勢上漲 12.6%，股價再度刷新歷史新高，市值更是突破港幣千億元。自 6 月末宣佈收購 FF 行情啟動以來，漲幅達 150%。

分析指出，昨天基金極速出貨套現，經港股通撒走資金 32.8 億元。港匯再逼近 7.85 水準，更見有資產管理公司拋售港元後 ，再將資金撤走。雖然金額不大，但市場氣氛欠佳。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 3.56 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 4.44 億元；深股通淨流入人民幣 9.37 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.15 億元。

滬股通中資金流入最多的是金能科技，淨流入人民幣 3008 萬元，其次為新鋼股份、蘭生股份、潞安環能、中煤能源。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 2.44 億元。

深股通中資金流入最多的是遠興能源，淨流入人民幣 6347 萬元，其次為億緯鋰能、美盛文化、韶鋼松山、乾照光電。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 3.41 億元。

