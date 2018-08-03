建成今一度跌逾2成 「斬倉手」曝光 實德、聯合持倉驟降

本週一 (7 月 30) 大跌 91% 的建成控股 (1630-HK)，今 (3) 日繼續走跌，盤中一度跌 22.78%，報港幣 0.305 元，成跌幅最大的個股；截至發稿，跌幅收斂至 13.924%，報港幣 0.34 元。

圖：新浪財經

建成控股 2017 年 6 月上市，週一股價突股暴跌 91%，市場揣測有股東遭券商「斬倉」疑雲。隨著時間推移，「斬倉手」也一一曝光。

據聯交所中央結算系統 (CCASS) 資料顯示，建成股價大跌當天包括實德證券、「股壇猛人」蔡朝暉旗下聯合證券等 4 家券商，持倉合共減少近 1.13 億股，相當於集團約 7.56% 股份，至於持倉達 75%、「殼后」朱李月華旗下的金利豐 (1031-HK)，當日持倉未有太大變化。

據 CCASS 資料，當日持倉減少最劇的 4 家券商中，以實德證券減少建成約 2.85% 已發行股份最多，其次為國泰君安及聯合證券，分別減少約 1.76% 及 1.73%，至於集團去年上市時出任包銷商的潮商證券，持倉減少約 1.22%。

建成週一下午約 2:30 左右，股價突然急跌，在不足 1 小時內大跌 9 成至最低港幣 0.38 元，收報港幣 0.495 元，全日仍跌 91.4%，當日成交股數逾 4 億股。

做空機構 GMT Research 當日亦於 Twitter 表示，建成股價大跌，懷疑與其創辦人及有銀行家強行賣出股票有關。