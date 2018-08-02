股評人：港股這兩天若未能收復28000點 恐下看27100點

港股今 (2) 日午後隨 A 股繼續下跌，更一度大跌 702 點，低見 27638 點，創約 10 個月新低。臨近收盤，跌 2.29%，報 27691 點。

圖：新浪財經

濠賭股、科技股繼續下跌，永利澳門跌逾 1 成，小米 (1810-HK) 早盤一度跌破發行價，現跌 3.024%，報港幣 17.32 元，重返發行價上方；騰訊 (0700-HK) 早盤跌創 9 個月新低，現跌 3.024%，報港幣 344.4 元。

昨 (1) 日掛牌的港股首隻生物科技股歌禮製藥 (1672-HK)，今 (2) 日上市第二天，跌破發行價港幣 14 元，報港幣 12.78 元，跌幅 8.71%。

獨立股評人陳永陸向《經濟通通訊社》表示，港股這兩天若未能收復 28000 點關口，反映大市弱勢未改，相信會繼續下跌。市場預期將會 9 月升息機會甚大．他預期港股會下探 27100 點支撐，阻力在 28500 點。

川普放話要將中國 2000 億美元產品關稅提高至 25%，中國揚言反制，中美貿易戰升溫，亞股哀鴻遍野。

日經 225 現跌 153 點，或 - 0.67%，報 22593.18 點；南韓綜合指數跌 33.56 點，或 - 1.45%，報 2273.51 點；上證指數跌 69.11 點，或 - 2.45%，報 2755.42 點；台股重挫 168 點，收報 10929.77 點，成交新台幣 1403.89 億元。