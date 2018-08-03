Faraday Future啟動整車組裝 恒大健康刷歷史新高 市值突破千億

法拉第未來 (Faraday Future) 本週二 (7 月 31 日) 宣佈，美國加州漢福德 (Hanford) 工廠已於洛杉磯時間 7 月 30 日啟動整車組裝，恒大健康 (0708-HK) 股價連日上漲，今 (3) 日一度飆漲 16.03%，報港幣 12.16 元，續刷新歷史新高，市值突破港幣 1000 億元。截至午盤，報港幣 11.8 元，漲 12.595%。

圖：新浪財經

法拉第未來 (Faraday Future) 啟動組裝當日，FF 91 首台白車身提前 2 天抵達工廠。該車型於 2017 年 CES 前夕在拉斯維加斯亮相。

上週，FF 在獲得 20 億美元投資後，準備將焦點重新放在 FF 91 全電動汽車之上。該公司目前對這款車進行高速測試。

法拉第未來表示，FF 91 正進入最後的測試階段，驗證電池、熱力和動力總成。在最後測試階段，該公司將 FF 91 原型車帶到俄亥俄州交通研究中心，進行兩項測試，分別為「高速公路駕駛週期」和「時速 120 英里運行」。

今年 6 月，FF 宣佈完成 20 億美元首輪融資，參與融資方為恒大健康，賈躍亭親任首席執行官。這使得這家陷入困境的電動汽車創業公司有望擺脫持續已久的財務問題。此前法樂第未來計畫於 2018 年將這款車推向市場，但因財務問題導致該公司調整了生產計畫。

宣佈法拉第未來啟動整車組裝當日，恒大主席許家印探訪法拉第未來美國工廠，對 FF 總部的生產製造、電氣實驗室、動力總成、電池電控、設計工作室、車輛安全、車聯網、自動駕駛等核心研發部門進行了細緻的考察，還體驗了 FF 首款高端車型 FF91，對其技術、內外設計及性能深表讚賞。

恒大旗下恒大健康今年 6 月斥資約港幣 67.5 億元，入股賈躍亭持有的美國電動車公司法拉第未來 45%，成為第一大股東。賈躍亭則以法拉第的技術資產及業務入股，持股 33%，餘下 22% 預留作為法拉第員工股權激勵計畫之用。此外，恒大方面任命合資公司 2 名董事會成員，並任命夏海鈞擔任合資公司董事長。

自 6 月底宣布收購 FF 行情啟動以來，恒大健康漲幅達 150%。