「讓汽車業再次偉大」：川普政府要求降低汽車排放標準

川普政府周四推出一項提案，有意減輕對汽車排放的約束。

美國環境保護局和美國公路交通安全管理局周四發布提案，稱將推動現有的平均燃料效能標準（Corporate Average Fuel Economy，CAFE）以及乘用車和輕卡的二氧化碳排放標準，在 2021-2026 期間繼續維持。

在歐巴馬執政時期，美國前總統曾計劃在 2021-2026 年逐漸提高排放標準。

提案還特別提到，建議維持一個國家範圍內、由聯邦政府制定的統一標準。其特別提到了加利福尼亞州，建議撤銷該州的《清潔空氣法》豁免。歐巴馬政府在 2009 年給予加州這一豁免，加州可以設定自己的汽車溫室氣體排放標準。

加州是美國乃至全球範圍內環保法規最嚴格的地區，此前該州州長甚至考慮禁售內燃機車。而美國汽車行業一直在爭取全美範圍內汽車標準統一，來減少差異化生產的麻煩。

美國已經另有 13 個州採取了加州的排放標準。這些應用更高排放標準的地區，在全美乘用車銷售中約占三分之一。

川普政府一直以來有意放寬美國汽車的燃油和排放標準。該提案稱，相對降低排放標準後，新汽車將更易負擔，這會讓更多消費者購買擁有更高安全標準的汽車，降低道路事故；而購買上升也會幫助更多安全、環保的汽車面世。

12 家大型車企組成的汽車聯盟，以及全球汽車製造商協會發布聯合聲明，稱支持「持續改進燃油效能標準」，但也贊同綜合考慮了可負擔性、安全性、崗位和環境等問題的具有一定靈活性的標準。

加州總檢察長 Xavier Becerra 在社交媒體上稱，川普政府對美國清潔汽車標準發起了「無恥的攻擊」，加州司法部將「運用所有的法律攻擊來捍衛今天的國家標準」。包括加州在內，有 20 個州的總檢察長已經威脅要對此發起訴訟。

美國環境保護局和公路交通安全管理局還在提案中給出了新的解決方案。美國環境保護局代理局長 Bill Wehrum 稱，新提出的方案仍然是非常激進的方案，「我們一直在逐步提升標準」。

Bill Wehrum 還在華爾街日報上發表聯合聲明，稱新提案能「讓汽車業再次偉大」；此前的標準抬高了成本，還消除了就業機會。