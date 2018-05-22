蘋果傳推平價HomePod 健鼎可望受惠

市場傳蘋果將推平價版 HomePod ，並採聯發科 (2454-TW) 晶片，PCB 廠健鼎 (3044-TW) 由於已供應既有的 HomePod 產品 PCB 板，預期隨蘋果推低價版產品，也可望有接單機會帶動營運，健鼎股價在話題推升下跌深反彈，盤中股價反彈逾 2.7%，最高價達 85.5 元。

健鼎股價本月以來遭外資連 13 賣，賣超張數高達 14630 張，股價波段跌幅也達 10%，今天則出現跌深反彈。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈成員之一，目前除未供應蘋果 iPhone 手機板外，已供應包括蘋果 iPad 平板、Mac 筆電以及 HomePod 所用 PCB 板，而先前蘋果 HomePod 全球銷售狀況不如預期，占健鼎營收比重也不高。

健鼎第 1 季營運持穩，稅後純益為 8.25 億元，季減 26%，年減 8.4%，受到人民幣對美元升值影響，另外第 1 季銅箔基板 (CCL) 價格上揚，也加重成本負擔並影響整季獲利。

健鼎 4 月營收 40.57 億元，月增 5.65%，年增 20.19%，累計前 4 月營收為 155.84 億元，年增 14.08%，今年以來每日都有約 1.3 億元營收入帳，在第 2 季工作天數增加帶動下，法人估第 2 季營收將自 120 億元起跳，今年全年營收可望挑戰 480 億元，較去年成長 4.76%。

健鼎去年盈餘每股擬配發 5.25 元現金股利。