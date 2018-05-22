HomePod銷售有望加溫 良維業績拚逐季成長

受到蘋果 HomePod 銷售不利及匯率影響，良維 (6290) 第一季獲利狀況不如預期，獲利 1829 萬元，年增 11.77%，毛利率也減少約 3 個百分點，降至 10.16%，EPS0.13 元。良維表示，今年第一季 HomePod 出貨狀況的確不如預期，全年出貨量恐不及 1000 萬台，而銷售高峰將落在聖誕採購旺季，銷售量有望為前三季總和，將於第三季放大出貨，業績將逐季成長。良維指出，第一季毛利率受到匯率影響，再加上業外的轉投資損失，進而影響獲利表現，而目前看來第二季匯率回穩，有助於毛利率回升，力拼回到 13% 水準。



對於 HomePod 今年的展望，良維表示，就在目前蘋果釋放出的消息而言，今年也將對更多地方開放銷售 HomePod，有望拉抬銷售量成長，而關於平價版 HomePod 的銷售訊息，良維則表示，有接收到相關訊息，但產品要在今年問世仍有一定挑戰，將為未來的成長動能之一。



而在轉接頭部分，良維則認為，今年在 iPad 及 MacBook 銷售應與去年狀況持平，去年全年蘋果共計售出約 6000 萬顆轉接頭，良維則出貨超過 3000 萬顆，今年出貨狀況應維持去年水準，若 AirPower 能在今年順利上市，則將有助於轉接頭出貨成長。

