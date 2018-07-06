〈散裝航運獲利靚〉不畏高油價Q2淡季不淡 下半年旺季更好

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 甫公布上半年稅前盈餘達 6.75 億元，年增 777%，EPS1.09 元，大幅優於去年同期 - 0.18 元，為散裝業捎來喜訊，散裝海運需求正持續看多，隨著逐漸進入傳統旺季，加上燃油成本多由租家負擔或可快速反應在運價內，相對不受高油價的衝擊，各大業者包括裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 獲利面持續轉好。

慧洋第 2 季營收為 31.99 億元，年增 22.15%，創單季新高紀錄，推升第 2 季每股稅前盈餘 (EPS) 衝上 0.74 元，是 9 季以來新高，主要是因慧洋上半年換約船舶多達 32 艘，換約比重已近總船隊的 3 成，且平均換約租金調漲近 23%，帶動獲利表現。

不同於慧洋為船東，國內有不少散裝航商為自營船隊，較容易受到景氣和油價的波動影響獲利面。

市場對於高油價吃掉獲利的擔憂擴及整個航運業，尤其是國內最大散裝現貨船商裕民，其現貨船中有逾半以上是自營，然而裕民強調，近來海岬型運價大漲 40%，大型船舶上漲的運價可完全抵銷掉油料漲幅，目前看來對獲利面的影響相當小。

裕民也說明，散裝航商比起貨櫃海運相對實際上不受油價衝擊，主要是運價 (或租金) 相對較能直接反應油價上漲，影響數不大，散裝業者能否交出獲利好成績，關鍵在供需。

從供需面來觀察，由於全球鐵礦砂供應過剩，且部分鐵礦砂業者擬定新採礦計畫為增加產量，因此，裕民認為，下半年旺季樂觀，可望較去年更好。

即便市場預期鐵礦砂價格恐下滑，不過隨著開採量增加，對於運送鐵礦砂而言的海岬型船舶而言是好事，並不會因此衝擊船舶需求。

裕民進一步指出，雖中國今年的鋼鐵需求將與去年一樣受到抑制，但預估中國以外的新興國家將有 4.9% 的成長動能，「一帶一路」沿線的東協國家特別是越南、菲律賓維持高度成長，為運價提供了一定的支撐力道。