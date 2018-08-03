P&G將調漲幫寶適與紙巾售價 不織布廠漲價壓力獲喘息

外電報導，美國寶僑 (P&G) 宣布，受貿易戰影響，包含進口紙漿等原材料成本攀升、貨運成本與能源支出急增，因此決議調高幫寶適（Pampers）及三大品牌紙巾售價，此舉將有助不織布製品廠相關營運，獲利動能看俏。南六 (6504-TW) 指出，去年以來已陸續向客戶提出反映成本的情況，陸續獲得客戶接受，將有助營運獲利。

除南六外，泰昇去年底開始漲價，今年至今則無動作，康那香 (9919-TW) 也隨著原料價格上漲動態調整。

泰昇 (8408-TW) 表示，去年第 4 季也因應原物料及成本走高調高產品售價，調幅約 5-8%，今年至今則無再調高售價的打算。泰昇在中南半島生產、銷售嬰兒紙褲、婦女生產棉。

南六今年第 2 季營收以 17.33 億元改寫歷史新高，年增率 8.55%，南六主管則指出，不織布原材料上揚、環保成本提高，都造成成本負擔增加，公司去年下半年起向客戶端陸續提出反映成本的漲價要求，今年第 2 季開始獲得客戶同意。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；南六上半年營收 33.79 億元，年增率 9.01%，法人預估南六上半年稅後純益將跨越 2.5 億元，明顯超越去年同期，每股純益可望達 3.5 元以上。

康那香 (9919-TW) 這 2 年一直進行業務調整，目前自有品牌產品因原材料成本上揚，已取消促銷、搭贈等措施，至於為客戶代工生產濕紙巾、紙尿褲及衛生棉產品，因客戶已認知不織布原物料持續上揚，將隨原物料波動而動態調整代工產品價格。

目前康那香在中國大陸投資興建揚州廠，預計 2020 年完工啟用，公司方面也在積極進行產品及銷售策略的全新規劃。