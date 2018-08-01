正德Q2獲利爆衝 年增幅近2000% 旺季更樂觀

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (1) 日公布第 2 季財報，就第 2 季單季來看合併營收 2.11 億元，年增 11.3%，創單季營收次高紀錄，營業毛利 0.47 億元是近年來最高，毛利率來到 22.20%，稅後純益 0.15 億元，年增幅高達 1964%，EPS 0.1 元，較前一年度同期轉虧為盈，營運明顯好轉。

儘管正德上半年合併營收 3.74 億元，年減 2%，不過在毛利率成功較去年同期大幅拉升 9.68 個百分點至 22.95% 後，稅後純益 0.41 億元，每股純益 (EPS)0.28 元，較去年同期稅後虧損 0.11 億元大幅改善，隨著散裝業逐漸進入傳統旺季，後市看佳。

正德指出，市場對於高油價吃掉獲利的擔憂擴及整個航運業，因此，上半年積極調整出租和自營船舶比例，目前船舶以長約為主，短約為輔，全數簽訂租約且均達 2-3 年以上，有助穩定獲利。

另一方面，由於燃油成本多由租家負擔，因此油價波動對獲利的影響不高。

正德去年簽約購入 1 艘 1.3 萬噸和 3 艘 4-5 萬噸船舶，均已交船營運，調整過後的船隊噸位數增加 69%，有助推升營運動能。

就整體市況來看，中美貿易戰隱憂導致散裝需求提前發酵，7 月 24 日 BDI 指數自年初的 1230 點上漲到 1774 點，漲幅達 45%，創 4 年半新高，正德預期，第 3 季末至第 4 季傳統旺季還可望進一步攀升。

為改善財務結構，正德將辦理減資，換股基準日為 8 月 21 日，此次減資幅度約 20.64%，將減少股本達 3.93 億元，減資後股本約達 15.11 億元，新股票重新上市買賣日為 8 月 22 日。