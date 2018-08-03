台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月3日

台股昨（2）日重挫 168 點，被動元件族群受勞退基金「下車」利空傳言重擊，再度慘遭大屠殺，國巨、華新科等指標股股價自高點以來跌逾三成，融資戶面臨斷頭窘境，若族群指標股持續走弱，恐出現「融資追繳令齊發」問題。

富邦人壽被金檢發現重大疏失，2 日遭金管會出手重罰。金管會保險局副局長張玉煇指出，富邦人壽在 105 年金檢期間，刪除辦理委外代操海外相關的電子郵件，涉有隱匿、毀損案關業務資料，處以 900 萬元並限制委外代操業務一年；另外總務類與不動產營繕工程類採購也有疏失，有「自肥」關企之嫌，開罰 360 萬元，合計共 1,260 萬元。

中央銀行 2 日公布第二季理監事會議議事錄摘要，多位理事認為下半年通膨壓力緩和，產出缺口估仍為負數，加上年金改革上路效應，不利內需並可能衝擊國內經濟。市場解讀，這代表 9 月 27 日央行第三季理監事會議跟進美國聯準會（Fed）升息機率仍極低，重貼現率將連九凍在 1.375％。



經濟日報

被動元件類股大屠殺

基金自行質借 將釋兆元活水

賴揆：啟動勞保年金改革

工商時報

富邦人壽重大違規 金管會開罰 1,260 萬

終結跳電 台電強化配電設備

不甩美國 央行利率估連九凍

聯合報

陸與東協達文本協議

國家住都中心 優先推 8 大案

迎貿戰 51 國十月開封會

蘋果日報

冠德公主 淚求百萬換免囚

期貨一把手談西進 洪守傑：不怕用完即丟

新光三越南西館 26 年來最大改裝

中國時報

美對陸下重手 亞股被打趴

聯準會拋貨幣競貶未爆彈

憂心貿易戰 東協擬年底簽署 RCEP

自由時報

國巨提前公告 7 月營收救市 法人不捧場

日韓漲最低工資 勞資都不開心

期權新制上路 期貨商：不是興利也難除弊