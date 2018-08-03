注意中國危機 小心台灣風險

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

中國知名女星范冰冰日前被爆簽「陰陽合同」遭到拘捕，引起媒體揣測，是否適巧用來掩蓋假疫苗風暴。而中國網路借貸平台 (P2P) 從六月開始爆出倒閉潮，據悉，六月倒閉家數八十家，七月也有上百家。

中美貿易戰值此時機發生，應該也非中國所願，但川普出招，習近平就得接招。但時值中國經濟成長放緩時刻，隨著貿易緊張情勢升高，對中國來說確實像屋漏偏逢連夜雨，從中國這一個多月來放棄多項已經努力很久的政策就可看出。接下來要觀察中國經濟表現，可注意一個點，如果接下來針對一般民眾採取放寬措施，例如放寬買房管制和房貸，甚至採取消費退稅，就表示中國經濟可能真的不妙了。

中國經濟不妙，那美國呢？近日美國多家大型公司公布上半年業績，大多尚未實質反映這場貿易戰的影響，但也有分析師對這些企業下半年業績表示憂慮。儘管如此，回顧今年以來全球股市表現，第一季是新興市場表現較佳，第二季則轉到成熟市場，美股走勢相對凌厲。根據預估，今年美國經濟成長率有望由去年二．五％成長到二．八％，成長動能主要由民間投資、消費支出及政府支出等內需市場成長所帶動，這顯示美國景氣擴張態勢不變。

美中貿易戰，兩大經濟體誰會得利？各有說法。上星期造訪台灣的美國前副總統錢尼安全顧問葉望輝 (Stephen J. Yates)，在出席《台灣在中美貿易衝突中的新角色─如何發展台美特殊關係》座談會時，提到美中貿易戰情勢，他認為，貿易戰會對中國約二成到三成企業帶來影響，對美國則只有約一％，同時又因中國依靠出口經濟，美國是其出口大宗，所以他看好美國可以在貿易戰中勝出。

從葉望輝這一番言論就可知道，依靠出口經濟，與最大貿易夥伴的關係是否良善就非常重要，中美貿易戰，台灣無法置身事外，葉望輝也認為台灣多少會受到波及，但他認為台灣身為美國的盟友，最終反而可以從中贏得好處。但中國同樣是台灣重要貿易夥伴，中國經濟衰退，台灣想不受傷都難。身為投資人，不能無視風險的存在，短期震盪在所難免，但要趨吉避凶則要多加觀察局勢變化，才能隨時應變，將傷害降到最小，更甚者能從中獲利。

來源：《理財周刊》 936 期

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