陳德霖：美9月勢升息 香港跟不跟？銀行界看法分歧

美國聯準會 (Fed) 宣布維持利率不變，聯邦基金利率區間維持在 1.75% 至 2%，符合市場預期。然而，議息聲明繼續鷹派，9 月升息機會率衝破 9 成，港匯近日亦持續走弱。香港金管局總裁陳德霖表示，市場普遍認為美國 9 月升息的機會甚高，要小心管理利率和市場風險。

Fed 在議息聲明中對美國經濟的描述比上一次更樂觀，以「強勁」來形容經濟活動的上升速度，有別於 6 月時所形容的「穩健」。另外，亦強調家庭及企業固定投資「增長強勁」，6 月時僅指「持續增長」。聲明重申當局會繼續漸進升息，沒有提及貿易戰，僅認為經濟前景的風險大致平衡。

基金公司領航認為，Fed 的立場稍為強硬，令該行確認了今年剩下時間將會升息 2 次的看法，意味全年共升息 4 次。該行期望會從 Fed 會議紀錄透視有關財務狀况收緊或國際局勢的更多資訊，而 9 月的議息會議將會率先披露 2021 年的利率意向。據利率期貨顯示，9 月升息機會率已升至 93.6%。

陳德霖表示，Fed 本月議息後，一如市場預期維持其貨幣政策不變，但外界普遍認為 9 月升息的機會甚高。他提醒，中美貿易摩擦往後發展難以預料，如情況進一步惡化，對美國通膨及經濟前景以及全球資金流向會有所影響，或因而環球金融市場波動性增加。

儘管美國升息預期升溫，但香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 昨(2)日全線下跌，當中 1 個月 Hibor 跌至 1.5%。港匯近日持續走弱，昨日最低見 7.8496，僅差 4 點觸及弱方兌換保證。

圖：香港銀行公會

香港《文匯報》引述華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於市場對中美貿易戰感憂慮，導致股市投資情緒低迷，因此市場參與者把過度預留的資金釋放回市場，從而導致 Hibor 和港匯轉弱，然而香港將迎來月結及本月初中資企業派息潮等，市場資金流動性仍可能逐漸趨緊，預期 1 個月和 3 個月 Hibor 短期內或上探 2% 和 2.1%，而港匯或徘徊 7.85 弱方兌換保證水平附近。

美元兌港元走勢

至於香港是否跟隨 Fed 於 9 月升息，銀行界看法分歧。《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，香港 9 月加 P 的機會大，儘管近日 Hibor 回落，但其實 1、3 個月 Hibor 水平亦非低，估計美國將於 9 月及 12 月再升息，而由現時到 9 月期間，港匯或有機會再觸及弱方兌換保證價，令銀行結餘減少，故 9 月有升息的條件，然後業界將觀望情況再定會否年尾加多一次息。

不過，恒生銀行 (0011-HK) 首席經濟師薜俊昇則認為，香港 9 月上調最優惠利率（P）的機會已降低，因銀行體系總結餘達一千多億元，近期港元隔夜拆款利率持續低企，並拖低 1 個月拆款利率，即使美國 9 月進一步升息，令港美息差再度擴闊，重演資金外流，但也需一段時間才流出約港幣 700 億元，顯示流速並不急速。因此相信香港短期難以升息。