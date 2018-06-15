陳德霖：銀行已調高房貸鎖息上限 最優惠利率P遲早上調

美國再度升息，兼逢小米即將招股，與房貸相關的 1 個月港元拆款利率昨日進一步抽上 1.6%，再創 9 年半高位。

金管局總裁陳德霖預期，當大型招股活動結束後，拆款利率或會回落，並引致港美息差再擴闊，繼而觸發資金又再流走，而香港是靠資金流走令港息正常化。

據財資市場公會資料顯示，昨 (14) 日 1 至 12 個月拆款利率 (Hibor) 全線再升，其中 1 個月拆款利率連升 13 日，報 1.6%，升約 2 點子；3、6 及 12 個月拆款利率分別升至 2.015、2.14% 及 2.46%。

圖：香港財資市場公會

港匯表現平穩，全日徘徊於 7.8470 至 7.8484 兌 1 美元之間。

美元兌港元走勢

陳德霖表示，自 4 月中港匯觸及 7.85 弱方兌換保證，金管局共賣出約 90 億美元等值買入約港幣 700 億元，期間港元拆款利率持續上升，近期受半年結及潛在大型招股活動抽緊銀根影響，1 個月拆款利率更升穿 1.5% 水平，指出港元拆款利率上升趨勢已非常明顯。

他進一步指出，由於港元拆款利率上升收窄港美息差，減少套利活動的誘因，令港匯未再觸及 7.85 水平。不過，當大型招股活動結束後，料拆款利率於短期內或會回落，導致港美息差再擴大，屆時會再有資金流走。他重申，這是聯繫匯率制度設計的正常運作，香港靠資金流走令港息正常化。

交易員預料，港元拆款利率的大方向都是持續上升，估計下週拆款利率將進一步抽升，一來由於受美國升息影響，二來客戶對資金需求亦相當殷切，除來自再融資的需要外，亦因為大陸去槓桿帶動了香港市場的貸款需求，這都令拆款利率長期走勢向上。

《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓預期，即使 1 個月拆款利率持續上升，到 9 月時應不會升至 2% 水平。

因應美國升息，金管局昨相應將貼現窗基本利率上調 0.25% 至 2.25%，加上隔拆利率低企反映資金仍然充裕，香港 5 大銀行匯豐、恒生 (0011-HK)、中銀香港(2388-HK)、渣打(2888-HK) 及東亞 (0023-HK) 昨日亦先後宣布，維持港元最優惠利率及儲蓄存款利率不變。

穆迪昨發表報告指出，美國升息將有利大銀行擴闊息差，因為在繼續享有低利息成本的同時，貸款利率跟隨市場水平上升。

香港《明報》援引恒生銀行首席經濟師薛俊昇分析，現時香港銀行體系結餘仍有逾千億元，大銀行沒有升息的迫切性。他認為，待新股活動完結後，港元拆款利率將會回落，屆時港美息差再度擴闊引發資金流走，港銀在下半年有機會升息。

香港銀行遲遲未有跟隨加最優惠利率 (P)，但陳德霖表示，留意到銀行資金成本普遍上升，雖然銀行未正式調高 P，但有個別銀行已調高房貸鎖息上限，認為銀行加 P 只是時間問題。