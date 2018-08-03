港股盤前—估計恆指今天能止跌反彈

今天推介 - 越秀房託基金（405）

1）港股週四繼續受貿易戰威脅及 A 股弱勢影響。恆指最多曾大跌 762 點，最終報 27715 點，大瀉 627 點，錄 4 連跌並再創本年新低。大市成交按日上升約 19% 至 1072 億。滬深港通成交金額也上升約 25% 至 139 億；流向則仍是淨流出，金額増至 33 億。（騰訊的淨流出再升至接近 20 億）



板塊方面，兩隻龍頭紙業股（理文（2314）及玖龍（2689））表現較突出，其餘板塊基本上跌勢甚全面；澳門博彩和物管股的跌幅較顯著。藍籌股只有九龍倉置業（1997）是上升的，其餘 49 隻均走低。收市後公布業績的長和（1）和長實集團（1113）均符市場預期，兩者均增加派息則是小驚喜。做空方面，佔大市成交稍回至 13.6%。牛熊証街貨最新比重為 52:48，重貨區方面，熊証重貨區下移至 28700-28749，牛証重貨區在 27500-27599。

簡評：在從商的角度看，削弱 / 打跨主要競爭對手是增長之道。筆者覺得川普基本上由始至今都沒有任何誠意和解貿易戰，若中方繼續用人民幣貶值來應對，可能正中川普下懷 （國内企業盈利受損及股票市場下跌等）。川普要的是快速的成果，碰上中方主打去槓桿，資金短缺更令這外憂放大。從美方願意接受歐盟加大進口大豆等，但又拒絕中方同樣的雙贏條件，削減貿赤可能只是一個借口，背後或是要令中國經濟受損而從中得益 （當然包括選票！歐盟不是川普眼中的對手，而歐盟的承諾也增加了川普的籌碼）。



放生中興（763）不是大喜大悲，美庫房有即時進帳及對美企也有好處。中國增長的三頭馬車（出口、基建及內銷）秩序被破壞，金融市場的走勢也顯示了誰佔上風。中港股市的不濟，也會影響資本市場運作，大量中國新經濟股集資也成問題。寫到這裏，筆者不禁不寒而慄，也自責或許太後知後覺。



中方的以牙還牙對策等於坐以待斃，要扭轉，必先拿回主導權，甚至早前提及的狙擊美企，更甚者鼓吹排斥美貨等等。回說港股，四連跌已失千點，小反彈也不為過。筆者翻查紀錄，發覺 7 月的 4 個星期五恆指也能報升，且看能否繼續。長和系、昨天表現差勁的銀河娛樂（27）及發改委昨天提及的內銷板塊是筆者建議關注的。防守股中的越秀房託基金（405）中期業績也增加派息，現價息率仍有 6 厘以上，值得關注。

2）美股週四先低後高。聯準局最新議息聲明令市場認為 9 月加息勢在必行，加上貿易緊張局勢再度升溫，道指早段曾下挫 213 點。及後受蘋果帶動下跌幅慢慢收窄，最終收跌 7 點。標指和納指則分別上升 0.49% 及 1.24%。紐約期油反彈 1.9%。十年期國債債息最新為 2.986%。港股 ADR 反彈 145 點，相當於恆指 27859 點水平。

3）新股訊息：

希望教育 (1765）今天開始買賣。暗盤價收報 1.79 元，較招股價 1.92 元，跌 6.77%。

4）個股訊息 ：

北京汽車 (1958）- 預期截至 6 月底止，中期盈利將按年上升超過 1.8 倍。

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