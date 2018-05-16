陳德霖：今年投資環境困難 全球金融市場聚焦3大焦點

受股票市場表現波動拖累，香港外匯基金首季投資收益僅達港幣 261 億元，較去年同期大跌 59%，是 2016 年第四季以後，即 5 季以來表現最差，與去年第四季比較則大跌 60%。

首季外匯基金的香港股票投資收益年減 88% 至港幣 17 億元，其他股票則由盈轉虧，虧損港幣 74 億元，債券收益年減 14% 至港幣 55 億元。

港股走勢

外匯方面的估值則上調港幣 263 億元，是 4 大投資項目中表現最好，主要因 1 月份美元走弱，外匯基金的非美元資產估值得以上調。若撇除外匯估值，單計股票及債券投資，實質錄得帳面虧損。

香港明報、文匯報引述香港金管局總裁陳德霖表示，今年投資環境較去年困難，難以預料今年全年的表現。他指出，現時環球金融市場的焦點主要有 3 項：

1) 貿易保護主義升溫，中美貿易戰若開打將是「雙輸」局面，對跨境貿易的企業不利。

2) 地緣政治風險，朝鮮半島局勢雖有緩和迹象，當局仍要密切觀察「川金會」的發展。

3) 利率上升的影響，尤其是美國升息及美元走強，近日已引致阿根廷及土耳其的金融體系相繼面臨危機。

首季外匯基金力保不失，主要靠美元疲弱令外匯資產估值上調，事實上首季美匯指數跌逾 2%，但 4 月至今則累升約 3%，今年至今已由跌轉升。陳德霖強調，由於早已預見利率上升的影響，金管局在外匯基金資產配置上早已作出穩妥安排。

外匯基金首季支付財政儲備的款項為 111 億元，支付政府基金及法定組織的款項為 34 億元，這金額尚未包括支付予未來基金的款項，有關款項尚未公布。

對於港匯走勢以及其對資產市場的影響，陳德霖表示早前港元拆款利率 (Hibor) 升幅低於美元拆款利率 (Libor)，使港元持續觸及弱方兌換保證，令金管局於 4 月起一共承接 513 億港元賣盤。

1 個月 Hibor 跌破 1%。 (圖：AFP)

他指出，隨着近日 1 個月拆款利率回落，港美息差再度擴闊，加上市場預期美國將於 6 月升息，故港匯或將再次觸及 7.85 弱方保證水平。

昨日下午港匯已再度觸及 7.85 弱方兌換保證水平，金管局今 (16) 日凌晨再度出手承接 15.7 億港元賣盤。截至昨晚 7:16，港匯報 7.8499。