川普加碼關稅還想協商 陸商務部：玩兩手策略沒有用

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%，在此同時，又試圖重啟貿易協商；對此，中國商務部今 (2) 日回應，軟硬兼施的兩手策略不會有用，中方已做好反制的準備。

美國自 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普先前揚言，除上述 500 億美元中國商品外，他打算「加碼」，另對 2000 億美元中國商品加徵關稅。

外媒報導稱，川普已指示貿易代表 Robert Lighthizer，將原定 10% 的稅率，增至 25%；外界預期，此舉將使美中貿易爭端加劇。

另一方面，也傳出美中雙方，正嘗試重啟貿易協商，以避免爆發全面貿易戰的消息。

據悉，美國財政部長梅努欽正與中國副總理劉鶴，私下進行溝通，尋求重啟貿易協商的可能。

中國商務部透過新聞稿表示，美方不顧世界利益，也不顧美國農民、企業及消費者的利益，對中國玩弄軟硬兼施的兩手策略，「這種做法對中方不會有任何作用，也使世界上反對貿易戰的國家感到失望。」

商務部指出，面對美國升級貿易戰的威脅，中國已做好充分準備，「不得不反制」，以捍衛國家尊嚴、自由貿易和多邊體制。

商務部重申，中國向來主張，應透過對話解決分歧，但前提是，必須平等相待、信守承諾。