人民幣大跌一大元凶 外資大玩波動性套利害的

人民幣持續遭看空，德意志銀行最新將在岸人民幣年底目標價由原先的 6.8 一舉下調至 6.95。更有交易員指出，人民幣近期跌幅擴大，正是外資利用人民幣匯率波動性擴大的時間點，開展波動性套利所致。

德意志銀行分析師張智威和 Yi Xiong 在最新報告中，將年底在岸人民幣兌美元目標價，由原先的 6.8 下調至 6.95；並將明 (2019) 年底人民幣匯率預測從原先 7.2 下修至 7.4。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

德銀預估，人行可能會設法讓人民幣貶值路徑更加平緩，預計未來幾年人民幣貶值速度不會比現在還快。報告更指出，中國上半年可能出現約 150 億美元的經常項目赤字，將是 1998 年以來首度出現。

人民幣近幾個月來持續走跌，甚至一度逼近 6.9 大關，陸媒報導，外匯交易員指出，背後是有國際投機資金利用人民幣匯率波動性擴大之際，展開波動性套利，進而加深人民幣跌幅。

所謂波動性套利，是指投機資金透過買入遠期期權產品組合，圍繞人民幣兌美元匯率波動性擴大機會，套取相應的無風險匯差收益。由於近期美元匯率上漲預期升溫，人民幣下跌壓力增加，這種波動性套利策略成為外匯市場放空人民幣的新趨勢。

有外匯交易員透露，一開始國際資金是相中美貿易戰升級和兩國貨幣政策持續分化，人民幣貶值壓力勢必增加，開始作人民幣波動性套利。但隨著人民幣貶值壓力持續與匯率波動性持續擴大，讓這些人看到放空人民幣獲利的大好機會。

這些投機資金只要在隔夜歐美交易時段大幅拉低人民幣兌美元匯率，讓第二天人民幣匯率不得不跳空低開跟隨隔夜走勢，進而擴大當天人民幣匯率波動幅度，就能為波動性套利與放空人民幣增加不少勝算。

中信銀行研究報告就顯示，人民幣 5-6 月匯率下跌幅度為 2817 個基點，其中跳空低開的貶值幅度為 1220 個基點，比例高達 43%。7 月以來，人民幣匯率單日波動幅度至少在 400 個基點以上，比先前幾個月大幅增加，也給了套利收益絕佳操作空間。

美銀美林策略分析師 Michael Hartnett 表示，波動性套利策略流行的另一大主因，是因為過去兩個月來離岸與在岸人民幣匯差明顯增加，多數交易日離岸離岸人民幣匯率會比在岸人民幣匯率低 250 個基點以上，逼得在岸人民幣匯率得跟隨較大幅走貶，接著銀行逢低買盤入場再讓人民幣止跌反彈，進一步擴大波動性，給投機資金創造了絕佳機會。