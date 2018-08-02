◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 B富邦美債1-3 福裕 新昕纖 生泰 易威 凱衛 B富邦美債7-10 振維 謚源 寶利徠 穆拉德 友威科 富邦美債20年 華容 東林 強生 南璋 海灣 B元大美債7-10 天揚 欣厚-KY 寶島科 勝昱 寬魚國際 富邦中國政策債 青雲 友銓 其祥-KY 精確 太普高 B元大美債1-3 建達 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 信昌電 三圓 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 艾華 雙喜 世坤 榮群 群益15年IG電信債 沛亨 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 蜜望實 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 博智 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 富驛-KY 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 鼎創達 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 全銓 綠河-KY 宏佳騰 凱柏實業 富邦全球高收債 欣泰 泰茂 遠昇 合世 永彰 及成 易威 至興 和進 穆拉德 長佳 耀勝 健喬 致振 倚強 晟德 威潤 錦明 泰博 創威 鑫創 達爾膚 唐榮 廣寰科 大江 晉椿 點晶 南璋 世豐 建舜電 勝昱 久陽 泰谷 和勤 強新 典範 精確 松和 長天 宏易 尼克森 哲固 唐鋒 力新 益通 雙邦 坤悅 振維 立端 恩得利 鴻翊 榮群 謚源 迎輝 天宇 李洲 欣厚-KY 大國鋼 倚強 兆遠 新零售 台嘉碩 系統電 力新 至寶電 世紀 恩得利 宇環 華容 李洲 點晶 建榮 凱柏實業 杭特 立衛 遠昇 幸康 天揚 及成 尚立 鈺創 璟德 迎輝 佳總 和進 先益 合正 耀勝 重鳥鵬 寶聯通 倚強 東林 凱鈺 錦明 新鉅科 德宏 鑫創 晶達 合邦 廣寰科 合正 萬旭 點晶 金利 驊宏資 帛漢 凱鈺 久正 鼎天 彩富 上揚 建舜電 合邦 全譜 泰谷 亞元 易通展 先進光 業強 安鈦克 典範 九豪 元隆 長天 訊達 沛亨 哲固 撼訊 九暘 益通 亞銳士 凱碩 振維 雷科 全達 鴻翊 慶生 奧斯特 迎輝 上揚 保銳 德微 易通展 越峰 欣厚-KY 迅德 英格爾 兆遠 大中 鑫龍騰 系統電 倉和 士開 世紀 蜜望實 昇益 華容 星雲 志嘉 建榮 森田 富裔 立衛 鑫龍騰 正德 天揚 三圓 燦星旅 鈺創 昇益 富驛-KY 佳總 雙喜 劍湖山 合正 力泰 德記 應華 理銘 泰偉 寶聯通 惠普 華義 同協 中連貨 昇華 凱鈺 安心 得利影 德宏 燦星旅 鼎創達 合邦 雅茗-KY 花王 萬旭 易飛網 邦泰 振曜 高野 驊宏資 亞都 松上 滿心 禾昌 東凌-KY 久正 紅馬-KY 上揚 德記 全譜 大展證 易通展 誠品生活 普萊德 華義 台燿 得利影 元山 時報 安鈦克 琉園 元隆 旭然 沛亨 捷必勝-KY 九暘 明揚 凱碩 旭源 全達 紅木-KY 奧斯特 鉅邁 保銳 大地-KY 越峰 綠河-KY 英格爾 霹靂 千附 花王 鑫龍騰 欣雄 士開 欣泰 昇益 大汽電 志嘉 富裔 正德 中菲行 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰