新聞

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     鈦昇     B富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     B富邦美債7-10          振維              謚源     寶利徠              
穆拉德   友威科   富邦美債20年          華容              東林     強生                
南璋     海灣     B元大美債7-10          天揚              欣厚-KY  寶島科              
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          青雲              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   B元大美債1-3          建達              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          信昌電            三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          艾華              雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          沛亨              力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          蜜望實            理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          博智              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          富驛-KY           東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          鼎創達            明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          全銓              綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     泰茂                
遠昇              合世                                         永彰                
及成              易威                                         至興                
和進              穆拉德                                       長佳                
耀勝              健喬                                         致振                
倚強              晟德                                         威潤                
錦明              泰博                                         創威                
鑫創              達爾膚                                       唐榮                
廣寰科            大江                                         晉椿                
點晶              南璋                                         世豐                
建舜電            勝昱                                         久陽                
泰谷              和勤                                         強新                
典範              精確                                         松和                
長天              宏易                                         尼克森              
哲固              唐鋒                                         力新                
益通              雙邦                                         坤悅                
振維              立端                                         恩得利              
鴻翊              榮群                                         謚源                
迎輝              天宇                                         李洲                
欣厚-KY           大國鋼                                       倚強                
兆遠              新零售                                       台嘉碩              
系統電            力新                                         至寶電              
世紀              恩得利                                       宇環                
華容              李洲                                         點晶                
建榮              凱柏實業                                     杭特                
立衛              遠昇                                         幸康                
天揚              及成                                         尚立                
鈺創              璟德                                         迎輝                
佳總              和進                                         先益                
合正              耀勝                                         重鳥鵬              
寶聯通            倚強                                         東林                
凱鈺              錦明                                         新鉅科              
德宏              鑫創                                         晶達                
合邦              廣寰科                                       合正                
萬旭              點晶                                         金利                
驊宏資            帛漢                                         凱鈺                
久正              鼎天                                         彩富                
上揚              建舜電                                       合邦                
全譜              泰谷                                         亞元                
易通展            先進光                                       業強                
安鈦克            典範                                         九豪                
元隆              長天                                         訊達                
沛亨              哲固                                         撼訊                
九暘              益通                                         亞銳士              
凱碩              振維                                         雷科                
全達              鴻翊                                         慶生                
奧斯特            迎輝                                         上揚                
保銳              德微                                         易通展              
越峰              欣厚-KY                                      迅德                
英格爾            兆遠                                         大中                
鑫龍騰            系統電                                       倉和                
士開              世紀                                         蜜望實              
昇益              華容                                         星雲                
志嘉              建榮                                         森田                
富裔              立衛                                         鑫龍騰              
正德              天揚                                         三圓                
燦星旅            鈺創                                         昇益                
富驛-KY           佳總                                         雙喜                
劍湖山            合正                                         力泰                
德記              應華                                         理銘                
泰偉              寶聯通                                       惠普                
華義              同協                                         中連貨              
昇華              凱鈺                                         安心                
得利影            德宏                                         燦星旅              
鼎創達            合邦                                         雅茗-KY             
花王              萬旭                                         易飛網              
邦泰              振曜                                         高野                
                  驊宏資                                       亞都                
                  松上                                         滿心                
                  禾昌                                         東凌-KY             
                  久正                                         紅馬-KY             
                  上揚                                         德記                
                  全譜                                         大展證              
                  易通展                                       誠品生活            
                  普萊德                                       華義                
                  台燿                                         得利影              
                  元山                                         時報                
                  安鈦克                                       琉園                
                  元隆                                         旭然                
                  沛亨                                         捷必勝-KY            
                  九暘                                         明揚                
                  凱碩                                         旭源                
                  全達                                         紅木-KY             
                  奧斯特                                       鉅邁                
                  保銳                                         大地-KY             
                  越峰                                         綠河-KY             
                  英格爾                                       霹靂                
                  千附                                         花王                
                  鑫龍騰                                       欣雄                
                  士開                                         欣泰                
                  昇益                                         大汽電              
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  中菲行                                                           
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞