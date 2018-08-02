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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         37288         0    00632R 元大台灣50反1         -19360         0  
2409   友達                   16649    154561    2883   開發金                 -5212    -15549  
2371   大同                   11692     14277    2888   新光金                 -4287    -15340  
00739  元大MSCI A股            4895     13132    2823   中壽                   -4014     -8625  
00677U 富邦VIX                 4142         0    2323   中環                   -3629      1336  
00633L 富邦上証正2             3986         0    0056   元大高股息             -3311    -24335  
2891   中信金                  3714    -41501    2448   晶電                   -2868       745  
2303   聯電                    3635    -22174    00701  泰臺灣低波動30         -2596     -3926  
1314   中石化                  2587      8813    2886   兆豐金                 -2225    -12218  
00672L 元大S&P原油正2          2435         0    1402   遠東新                 -1932     -1709  
3481   群創                    2369      9986    2887   台新金                 -1790     -3716  
2337   旺宏                    2333      5584    1216   統一                   -1358    -15686  
2352   佳世達                  2231     -1398    2834   臺企銀                 -1357    -10893  
3231   緯創                    2139     -3114    2340   光磊                   -1237     -4311  
006205 富邦上証                1791         0    1101   台泥                   -1229    -43363  
00636  國泰中國A50             1764      4463    4904   遠傳                   -1139     -6005  
5880   合庫金                  1582      6179    2376   技嘉                   -1106     -5628  
2313   華通                    1491     -1594    2892   第一金                 -1071     -5656  
2330   台積電                  1424     33357    2881   富邦金                 -1038    -10614  
2002   中鋼                    1226     30278    2426   鼎元                    -937      -868  
2456   奇力新                  1046     -1630    2474   可成                    -937       300  
2353   宏碁                    1038      4202    00676R I邦臺灣加權反1          -838         0  
2014   中鴻                    1001      8406    2492   華新科                  -796     -1265  
00639  富邦深100                995      3556    1312A  國喬特                  -792         0  
2534   宏盛                     983      1204    2408   南亞科                  -791    -11310  
2885   元大金                   945     16309    1605   華新                    -760    -10002  
0061   元大寶滬深               882      -162    00664R 禤齠O灣加權反1          -736         0  
1301   台塑                     866      1235    00668  國泰美國道瓊            -727     -1730  
2367   燿華                     831     -5115    00643  群益深証中小            -691      -748  
5469   瀚宇博                   799     -3040    2412   中華電                  -683    -11470  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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