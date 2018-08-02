〈外幣投資術〉外匯操作賺價差 留意匯兌收益也要課稅

近期因金融市場預期美元升息等因素，造成國際美元匯率走升，美元兌新臺幣呈現升值趨勢，民眾若想趁勢進行外匯操作賺取價差，財政部表示，除了應將投資獲利及風險列入評估外，買賣外幣產生的匯兌收益也要注意相關課稅問題。

財政部南區國稅局表示，民眾買賣外幣獲利，應於申報個人綜合所得稅時列為財產交易所得，而若發生匯兌損失，也可以自當年度財產交易所得扣除，但每年度的扣除額，以不超過當年度申報的財產交易所得為限，若是當年無財產交易所得可扣除，或是扣除不足者，得於以後 3 年度的財產交易所得扣除。

舉例說明，民眾以新台幣 290 萬元買進 10 萬美金，當時 1 美金兌換新臺幣為 29 元，而後美金升值到 1 美金兌換新臺幣 30 元時，匯差部位浮現，民眾把 10 萬美金全部換成新臺幣 300 萬元，產生匯兌收益新臺幣 10 萬元。

如果，當年民眾另有買賣外幣產生的匯兌損失新臺幣 15 萬元，則可先由匯兌收益新臺幣 10 萬元扣除後，當年度財產交易所得為 0 元，至於還有匯兌損失新臺幣 5 萬元尚未扣除部分，得於以後 3 年度的財產交易所得扣除。

財政部南區國稅局指出，民眾若有從事外幣匯兌投資，應該妥善保存買賣外匯交易水單，或外幣帳戶交易明細等相關資料，並誠實申報以免受罰。