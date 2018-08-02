普拉達逆勢漲逾3% 里昂看好第三季銷售 目標價升至31.7元

里昂發表研究報告，指普拉達 (Prada)(1913-HK) 上半年以固定匯率計銷售增長達 9%，當中零售升 10%，批發升 8%，若以報告匯率計算，則僅升 3% 至 15 億歐元。此外，受惠於經營槓桿，經營利潤率按年升 120 點子至 10.4%。

該行指出，歐洲 7 月市道趨勢改善，料普拉達銷售動力將延續至第三季，該行將公司 2018 年收入及盈利預測分別上調 2% 及 6%，目標價由港幣 25.6 元升至 31.7 元，不過由於估值較高，維持「賣出」評級，並指環球局勢不明朗將令匯率及旅客數目能見度減低。

普拉達股價今 (2) 日逆勢上漲，截至午盤，上漲 3.289%，報港幣 39.25 元。

圖：新浪財經

普拉達昨 (1) 日發布截至 6 月末的中期業績，受歐洲及亞太區銷售改善帶動，上半年純利年增 10.7% 至 1.06 億歐元。期內每股盈利 0.041 歐元。期內收益為 15.35 億歐元，按固定匯率計算，較上年同期升 9.4%；淨零售額 12.37 億歐元，年增 9.7%；EBIT 約 1.59 億歐元，年增 16%。

集團在亞太市場錄得銷售淨額增長為 13.8%，銷售額增加大部分來自直營店。大中華區在香港及澳門旅客流量恢復下，銷售淨額按固定匯率計上升 17.2%，至 3.44 億歐元。日本的銷售淨額上升 9.1%，該市場的表現受惠於旅客流量的恢復以及當地的消費。

另外，集團的服裝銷售額增加 19.5%。Prada 及 Miu Miu 品牌錄得雙位數的增長，較上年有更高的增長率；皮具用品銷售額增加 8.4%；鞋履銷售額增長 4%，從過去兩年的負面趨勢中呈現恢復的態勢。

品牌方面，Prada 品牌銷售淨額上升 10.1%，與去年同期比較，所有產品類別均有增長。Miu Miu 的所有產品類別均恢愎正增長，其銷售淨額增加 8.2%。