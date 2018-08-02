經濟學家：兩大跡象顯示 美國離經濟衰退已經不遠

一些經濟學家認為，美國經濟衰退其實已經迫在眉睫，房產市場及利率的情況足以令人擔憂。

Stifel 的首席經濟學家 Lindsey Piegza 週三 (1 日) 在 CNNMoney 節目中表示，目前最令人擔憂的就是房地產市場，它正在拋出非常大的警訊，暗示著第 2 季看到的 4% 經濟成長率是不可持續的。

隨著房價的上漲，房屋銷售在過去 5 個月中，有 4 個月出現下滑，而薪資仍舊停滯不前。許多人買不起房子，而那些買房的人，實際上承擔了大量債務。

藍：美成屋銷售 紅：美平均每小時薪資增速 (月增率) 圖片來元：Fred

Piegza 說，這與 2008 年金融危機爆發前的情況遙相呼應。她表示，這種情況下，未來將導致房市崩盤。

Piegza 認為，過去 10 年的極低利率，讓人們忘記了借貸過多的危險。借貸變得過於容易，就像在 2008 年危機前所見到的情況。

美國最新的經濟數據，第 2 季 GDP 成長 4.1%，是近 4 年以來最快。Piegza 表示，雖然還不會馬上看到經濟衰退，但跡象顯示，經濟成長的動力正在減弱。

例如，利率已經見到壞兆頭。

如果聯準會依據計畫，於年底前再升息兩次，這可能推高短期債券殖利率，最終讓殖利率曲線倒掛，即短債殖利率高於長債殖利率。過去幾次經濟衰退，都先見到殖利率倒掛的現象。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，他不擔心殖利率曲線倒掛，不過 Piegza 強烈反對。她說「這是經濟衰退的先行指標。」