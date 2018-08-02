亞馬遜貝佐斯有多富有？報導：他得每天花掉2800萬美元才能避免變得更有錢

亞馬遜 (AMZN-US) CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 很有錢，眾所周知。然而，他有錢到什麼程度？在《Atlantic》的一篇報導中有一句生動的描述，用以形容這位《彭博》估計身家高達 1500 億美元的巨富對錢的比較：

「貝佐斯必須每天花費大約 2800 萬美元才能避免累積更多財富。」

根據《彭博》7 月中旬的一篇報導，這位 54 歲的 CEO 今年淨資產增加超過 500 億美元。主要受惠於亞馬遜的股價上漲了 1.11%。根據 FactSet 數據，截至週三收盤，亞馬遜今年以來上漲了 54%，並且在過去 12 個月中上漲超過 80%。

相比之下，道瓊工業平均指數今年以來上漲 2.5%，較去年上漲 15.3%，而標準普爾 500 指數今年以來上漲 5.2%，過去 12 個月上漲近 14%。與此同時，以科技股為主的納斯達克綜合指數今年前 7 個月上漲近 12%，過去 12 個月上漲 21%。

《MarketWatch》報導，貝佐斯是亞馬遜第一大股東，擁有約 8000 萬股股票，相當於超過 16% 的股份，該公司總市值約為 8800 億美元。

很難解釋《Atlantic》如何計算出貝佐斯需要花多少錢以避免變得富裕的說法，因為報導的重點在於美國金融體系，這個體系往往會促成目富集中在少數人手裡。然而，很顯然，貝佐斯也可能像他的淨資產飆升一樣迅速地失去財富，而且由於他的財富與他的業務緊密相關，無論是正面或著負面，潮流往往都能迅速轉變。

也就是說，要把這位根據《彭博》定義為 1982 年來全球最富有的人打回原形，得需要非常大的衝擊不可。