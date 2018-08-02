Sonos IPO價格降至每股15美元 低於先前預期

家用智慧音箱製造商 Sonos 在週三 (1 日) 宣布，將以每股 15 美元共 1390 萬股的價格 IPO，低於該公司先前 17 美元至 19 美元的價格範圍。該公司預期融資至少 2.08 億美元，使其市值達到約 14.8 億美元。預估本周四在美國上市。

根據該公司的招股說明書，目前 Sonos 的用戶已經通過智慧音箱每月傳輸大約 70 小時的內容，大部分是來自 Spotify 和 Apple Music 的音樂。Sonos 表示，音樂串流媒體服務和語音助理的普及將為智慧音箱帶來福音。

Sonos 成立於 2002 年，主要產品為無線智慧音箱和智慧家庭影院音箱。在 2014 年亞馬遜 (AMZN-US) 推出 Echo 之前，曾是線上音箱的領導者，該公司的產品現已遍布全球約 700 萬戶家庭。該公司的成功乃是受惠於語音控制音箱市場的成長及市占率的擴增。 去年該公司的年度的淨虧損為 1420 萬美元，營收達 9.925 億美元。比 2016 財年的營收 9.013 億美元及虧損 3820 萬美元有所成長。

根據說明書表示，對於 Sonos 來說，亞馬遜既是競爭者又是供應商。Sonos 的產品使用亞馬遜的 Alexa 系統，此外也使用 Amazon Web Services 或 AWS 讓用戶能利用手機 app 連接到音箱和與其他串流媒體平台。面對來自亞馬遜和谷歌 (GOOGL-US) 製造的智能助手進軍市場，去年年底，Sonos 也推出了首款支持語音的音箱 Sonos One。

今年上半年有許多軟體服務公司上市，包含音樂串流服務媒體 Spotify、雲端儲存供應商 Dropbox 和軟體公司 DocuSign 都在今年早些時候進行了 IPO。

Sonos 計劃於週四 (2 日) 在納斯達克市場上市，股票代碼為 SONO。主要承銷商是摩根士丹利和高盛。