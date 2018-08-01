史上最成功風險投資 貝佐斯父母當年投資25萬美元 報酬率12.5萬倍

這可能是史上最成功的風險投資之一，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯的父母當年投資亞馬遜 24.55 萬美元，現在的身家來到了 300 億美元，23 年間擴增了 12.5 萬倍，成了「一本萬利」的最佳寫照。

1995 年，貝佐斯創辦亞馬遜後，曾在感恩節前向自己的父母尋求幫助，投資自己的公司，並警告這筆投資很有可能無法收回。

在經過上市和三次股票拆分後，亞馬遜的市值已經準備突破一兆美元，貝佐斯的身家財富目前來到 1462 億美元，成為全球首富；而貝佐斯父母持有的股權價值也接近 300 億美元，比彭博億萬富豪排行榜第 30 名的微軟公司聯合創辦人 Paul Allen 還要富有。

儘管貝佐斯的父母自 1999 年之後從未公開揭露過他們的持股，甚至近 20 年來可能已經賣掉大部分股份，但並非如此。

根據 GuideStar 有關非營利組織數據的文件顯示，貝佐斯的父母自 2001 年到 2016 年捐贈貝佐斯家庭基金會 59 萬 5027 股的股票；2016 年又再捐贈 25000 股的股票，當時價值約 2000 萬美元。

如果貝佐斯的父母再無其他售股或贈股，粗估擁有約 1660 萬股的亞馬遜股票，約 3.4% 的公司股權，為僅次於貝佐斯的第二大個人股東。

該文件還顯示，貝佐斯的兄弟姐妹 Mark 和 Christina 也因投資致富，他們在 1996 年以 1 萬美元購買 3 萬股亞馬遜股票，若持有到現在，股票價值約 6.4 億美元。